情侶嗌交提出「暫時分開」是什麼意思？台網熱議背後三大含義

感情世界沒有標準答案，在交往過程中的抉擇，該怎麼做最好，總是讓網友們十分困擾，也因此感情一直都是網路熱門話題，近期台灣討論區PTT男女版、Dcard感情版，都有網友不約而同被提出「暫時分開」，因此困擾地發文尋求意見，引起下方留言熱議。

Dcard上的男原PO表示，已與女友交往兩年，但因為個性沒有很磨合，加上工作雜事繁忙，被女友提出「暫時分開」，讓他不不能接受，想詢問網友們的意見；PTT上的女網友，則是有愛情長跑六年的男友，原本相約近年要登記結婚，但對方因為工作結婚壓力都很大，因此要求「休息一下」。

造成網友熱論「暫時是假的，分開是真的。」、「要就要，不要就不要，暫時分開真的讓人無語」，究竟暫時分開的背後意義是什麼，總整網友三大論點如下。 （點圖放大↓↓↓）

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