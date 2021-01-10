嫌青梅竹馬女友收入低　台醫生想識有錢女　網民：找阿姨更快

【阿姨，我不想努力了】麵包與愛情，不僅是女生的煩惱，男生都會感到兩難。台灣有醫生在Dcard討論區發文，表示和女友交往9年，形容對方家境普通、月入僅5萬台幣（約1.4萬港元．下同），但個性好，也能接受AA制，兩人已有初步結婚共識。樓主指最近有長輩與他討論未來人生規劃，並向他介紹家境好、學歷高的女生，他想到與女友將面對很大生活壓力，羨慕「醫生配」的朋友存錢很快，故對認識有錢女的選擇感到心動，不禁問網民意見：「突然猶豫我們是否適合結婚。」帖文一出即被網民鬧爆自私，有人更酸他說：「你找個能讓你不用努力的阿姨不是更快嗎？」

有任職醫生的台男與青梅竹馬的女友已談婚論嫁，但最近有長輩介紹稱可結識學歷高、家境好的女生，令他不禁心動。（韓劇《Penthouse》劇照）

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有台男昨日（8日）在台灣Dcard討論區發文向網民求教，他自稱是住院醫生，與青梅竹馬的女友從學生時代交往至今已9年，對結婚有初步共識，雙方家人也支持。台男指女友家境普通，但個性很好，雖然僅月入５萬台幣元，但約會時也能接受AA制。

不過近日兩人關係卻起暗湧，台男表示他很敬重的長輩最近與他談起人生規劃，並為他介紹一個家境很好、學歷也高的女生，令他重新審視自己對未來的打算。雖然還未與該名富女生見面，但台男開始對自己與女友的關係感到猶豫。

台醫生獲長輩介紹高學歷有錢女經過▼▼▼

台男承認有點心動，想和那個富有女生聊看看，惟感到對不起女友，不過最近看到有些同學都是「醫師配醫師的組合結婚」，不僅羨慕他們存錢的速度很快，眼見有些同學換了進口車，自己卻還是開二手國產車，內心感到不是味兒。

網民聽到台男的猶豫都不表同情，紛紛罵他自私，並叫他快快分手放過女友，「分手吧！還沒結婚就嫌棄對方，以後只會更多怨懟」、「真自私。想分手還一堆藉口。吃裡扒外不懂珍惜」。也有人指責他不懂感恩，「在你還不是醫師的時候是她陪伴你變成現在的模樣，不懂得感恩，你好可悲。」另有網民嘲諷他當醫生了還要女友AA制，反諷道：「待遇有這麼差嗎」毒舌的網民則提出致富捷徑，「你找一個能讓你不用努力的阿姨不是更快」。

網民句句寸爆▼▼▼

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