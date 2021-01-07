性感網紅拍片教著哺乳衣　T妹被檢舉裸露反擊：是你們思維太色情!

台灣網紅T妹（Tiffany Chen）個性直率，不吝在社群網站上分享自己的火辣身材，吸引不少粉絲。然而，日前她在Facebook發文「教新手媽媽如何穿哺乳衣」的影片遭到網友檢舉，不只影片被下架，甚至經營許久、累積70萬名粉絲的粉絲團瞬間消失，讓她相當火大，在IG發文說明原委並反擊：「我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。

T妹在文中解釋，早前開了line社團，但一堆人不顧版規，她因此踢除幾千名違規粉絲，但這些粉絲接連到Facebook罵她，更轉而瘋狂檢舉她的抖音、Facebook、line社團，兩天內三個社群平台全部陣亡。

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T妹忍不住抱怨Facebook平台是最誇張的，她在Facebook發影片教導新手媽媽們穿哺乳衣，也替廠商發內衣廣告教導如何穿內衣：

到底女性胸部是多噁心？是我的臉太情色還是你們思維太情色，因為這樣違反社群版規，對女性也太不尊重！

T妹更在文末開砲，還有一堆莫名其妙的，說什麼我使用大麻毒藥槍械的，反正各種可笑的檢舉都成功：「我是無所謂，我只會祝福那些莫名傷害我的人，你們一定招現世報」。T妹雖然痛失用心經營許久的70萬人粉絲團，但她仍在元旦（1日）當天創辦新的粉絲專頁，重新與粉絲見面互動。

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