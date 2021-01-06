美女網紅實測「7日蔬果斷食」原來是玩命　台醫生列出6點警告勿學

台灣百萬YouTuber愛莉莎莎在2020年11月27日釋出的「七日蔬果斷食」影片，並嘗試喝橄欖油混合葡萄柚汁達到「肝膽排石」的療效，卻被網友狂批「偏方療法會害死人」、「講的跟真的一樣」，擁有台大兒科醫師資歷的YouTuber「蒼藍鴿的醫學天地」也拍片打臉「肝膽排石哪有這麼簡單」。

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愛莉莎莎拍攝「國外最流行的斷食法！？七天只吃蔬果身體發生的神奇變化」，影片中她嘗試七天只吃蔬果，一開始1到5天每天都要喝1000cc的蘋果汁，到了第6、7天喝瀉鹽及橄欖油加葡萄柚汁的混合液，愛莉莎莎透露最後拉了10次肚子，且吃到味精等加工食品會變得不舒服。

雖然影片加註「影片內容為印度古代流傳自然療法，未獲得現代西方醫學認可」、「此影片純屬實驗性質，並未聲明療效」，網友仍湧入痛批「麻煩不要再散播不實且錯誤的資訊增加醫護人員的困擾了」、「拜託不要再放這些偏方療法了，在醫院看到一堆崇信偏方療法的患者，怎麼勸都勸不聽，真的很頭痛」、「完全就是一派胡言」，

YouTuber「蒼藍鴿」看了影片也直嘆氣「醫療資訊要慎選，確定是真的再散播」，並拍片一一解釋，小編整理以下6點讓你快速看懂。（點圖放大↓↓↓）

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