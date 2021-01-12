靚媽1美元買心形紙鎮　5年後驚揭是有料骨灰盒　驚嚇事結局超暖心

【骨灰盒／好人好事】骨灰的放置方法各式各樣，有些人會放在金塔，也有人置於精美盒子裏，甚至製成鍊嘴掛在身上。現居美國的紐西蘭籍女子5年前逛二手市場時，因難敵兒子的「扭計」，終於以1美元（約7.8港元）買下1個心形的重甸甸物品，拿回家後還一直認定是紙鎮。靚媽最近網購時發現類似物品價值高達30美元（約234港元），是其購入價的30倍，但更令人驚訝的是該物品原來是骨灰盒。靚媽嚇得立即查看手中所持的盒子，竟可怕地發現內裏真的裝着某人的骨灰！結果她沒有立即棄掉，而是締造了一個令人暖心的結局。

潔西卡最近網購時才驚覺原來購入的竟是骨灰盒。（facebook@JessicaRoberts）

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誤打誤撞購入別人骨灰盒的紐西蘭籍女子潔西卡（Jessica Roberts），5年前逛二手市場時，兒子苦苦哀求想要這件心形的東西，她經不起兒子的苦纏而花1美元把它買下，當時還認為是類似紙鎮的東西。當該件物品買回家後，只隨手放在一旁。直到最近，潔西卡偶然在亞馬遜（Amazon）上網購時看到類似物品，才驚覺那是某種容器，用以「裝入少量的人類或動物骨灰」。

潔西卡（Jessica Roberts）5年前在二手市場買下狀似心形的重甸甸東西，最近驚覺竟然是骨灰盒，而且內有骨灰。（Jessica Roberts facebook圖片）

潔西卡知道購入的是骨灰盒後，頓時心裏一寒，但她仍決定打開檢查時發現內裏真的裝有骨灰！她形容當時的心情是「如果說我從恐怖電影中學到什麼的話，這就是會鬧鬼的原因」。雖然如此，她依然鼓起勇氣將照片放上網，希望尋找盒子的原主人，「希望它回到它本來所屬的地方」。

事件經媒體大肆報道後，終於成功地找盒子的主人。1名男子向潔西卡表示，盒子裏裝的是太太的亡父的骨灰。因為太太多年前與有暴力傾向的前男友分手時，遭對方霸佔不少私人物品，骨灰盒亦因此不翼而飛，沒料到竟有機會物歸原主。

潔西卡打開檢查時發現內裡真的裝有某人的骨灰。（facebook@JessicaRoberts）

潔西卡最終與該男子見面，並把骨灰盒歸還，她對此表示「在經歷悲慘的2020年後，我非常榮幸能在聖誕季節給別人帶來一點歡樂」。

網民看到個故事後，形容心情如過山車，先是像看恐怖片般大嚇一跳，但最後知道骨灰盒能物歸原主，卻感到十分暖心，盛讚潔西卡驚而不亂，沒有隨手把骨盔盒丟掉就算，形容她的舉動很有愛心，很能替骨灰的原主人着想。

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