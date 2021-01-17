裝修實例｜紅磡都會軒480呎2房　41萬客廳水泥特色牆增藝術感

文：DIC設計情報中心 【紅磡／都會軒／480呎／私樓】北歐風的室內設計近年於香港大行其道，以簡約自然、舒適的風格贏得不少戶主歡心。這次介紹位於紅磡都會軒2房2廳的單位，實用面積483呎。單位採用開放式廚房設計，除了北歐典型的木元素及白色主調作配搭外，亦用上不同風格的特色牆增添單位的藝術感。

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進入單位，焦點便集中於左右手面的開放式廚房。上下兩層啡色木紋面櫥櫃，以及一張小型原木面吧檯，典型的北歐式木紋與白色傢俬配襯，再以一面仿水泥牆磚作調和。單位的廚房原本為梗廚，但因戶主希望擁有一個開放式廚房，因此設計師便把書房及廚房中間的牆身拆除，改以櫥櫃作廚房間隔及向書房位置靠攏，增加廚房的空間及儲物位置。

客廳的梳化背牆使用了水泥效果的設計，而電視背牆使用了北歐風常見的白色文化石牆，兩者的配合度非常之高，令北歐風與藝術感覺大增。為配合客廳的設計，書房門亦改用白木框推拉門，彷如真的置身北歐小屋當中。雖然書房面積在擴建開放式廚房後有所減少，但仍有空間可以擺放一組深色的到頂書櫃及書檯。由於窗台位置較闊，善用空間的設計師在窗台上鋪設了軟墊，戶主可以躺臥窗台之上閱讀，更可飽覽維港美景。

戶主希望家居光猛潔淨，因此選用淺木色及白色做主調。（設計情報中心提供）

另外，書房以雙面櫃代替牆身，善用每吋位置。面對客廳是一組電視櫃連展示櫃，而面對書房則是一個書櫃連收納空間，可謂一櫃四用。

由於單位樓底比較高，因此即使設計師在主人房加設收納地台作增加儲物空間之用，主人房的空間仍沒有絲毫壓迫感。為滿足戶主對儲物量需求較高的要求，除了儲物地台，設計師在主人房本來的凹位亦放置了一個黑金屬框玻璃面的到頂衣櫃。衣櫃門用上金屬框門配灰玻璃，加上木色圍邊增加溫暖感覺，美觀之餘亦沒有與單位的北歐風格有任何衝突。

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