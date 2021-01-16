學生變大人價值觀大不同？　孔融讓梨最老襯　大個拍拖交心變交易

價值觀隨年歲而變，尤其是學生哥投身社會後。有網民在討論區分享工作後的價值觀轉變，笑言以往食過百元的拉麵極為「肉赤」，工作後才發現在香港要吃質素好的食物，「舊幾水根本唔算得係咩錢」。帖文引來不少人分享由學生變打工仔，在職場、金錢上的價值觀改變，讀書成績好和工作效率毫無關係，感嘆很多成年人比中學生更不堪，「原來做大人咁難」，更以同樣食拉麵為例，只要成家立室，身家如何增長「嚿幾水食碗拉麵都好肉赤」。

吃同樣逾百元的拉麵，學生時代和打工仔時代觀念大有不同。（《孤獨的美食家》劇照）

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有連登網民以「有咩價值觀係出咗嚟做嘢之後，同學生時期嘅自己有好大分別？」為題發帖，引來許多人分享身份轉變下對工作和金錢的看法，樓主稱自己讀中學時，要他掏出百多元吃一碗拉麵都會「好肉赤好冇安全感」，但出來工作後發現，香港用餐質素要好，「嚿幾水根本唔算得係咩錢」，單單就如何看待錢已大有不同，收入增加後消費意欲隨之上升。

帖文令網民大有感悟，由其進入成人世界後生活已圍繞工作與金錢，有人分享道小時候學懂的道理可能會令自己中伏，例如孔融讓梨的典故，「做人唔能夠太謙虛，孔融讓梨咁會連個芯都無得食」。

網民價值觀有咩轉變？

工作篇

經濟篇

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感情篇

長大後價值觀轉變，其中一個最大的因素是不能只顧自己，由其是成家立室後，其中有人留言以樓主提到的食拉麵為例，讀書時幫人補習，月入已有近4000，覺得「嚿幾水根本唔算咩錢」，工作後「身家增長以千倍計」，但結婚有小孩後，「嚿幾水食碗拉麵都好肉赤好冇安全感」。

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不過不只是見工者感荒謬，有時面試官同樣遇到很多奇怪求職者👇👇👇

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同場加映：邊個話香港人冷漠？網民熱數陌生人暖心小動作▼▼▼