升職加人工要通知家人？　連登仔公投九成揀唔講：多咗都變晒家用

農曆新年將至，有網民就發起討論，問大家如果接到公司通知升職加人工會否通知家人。有人就表示與家人分享喜悅是理所當然的事，必定會通知家人，不過亦有人反駁如果人本身算到盡，人工加得再多也只會變成家用，所以只會「收收埋埋」。

農曆新年將至，收到好消息可以升職加人工又是否應該通知家人呢？（示意圖／資料圖片）

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網民「張全蛋」在連登討論區上以「升職加人工會唔會同屋企人講」為題發文，說農曆新年快到了，「如果升咗職／加咗人工你會點做」，更用討論區內的正負評系統發起公投，選擇「會分享下喜悅，畀屋企人知你叻仔」就給正評，選擇「講嚟做咩，陣間要你畀多啲家用咪GG」就給負評。結果帖文發出絡約5日間，帖文獲得68個正評及554個負評，「講嚟做咩」一派獲得壓倒性的優勢。

帖文亦有不少網民留言討論，分享自己的想法，支持一方就有不少人指自己會向家人透露升職加人工是因為家人本身都不會特別要求付家用，反對一方就指即使是家人亦可以有功利思想，加的人工都會上繳成為家用。以下為正反兩派的意見重點：【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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