交友app約25歲清純女網友　她1句港男暈大浪　被氹買$3萬手袋中伏

網上交友要小心，一不留神隨時中伏！有港男於討論區分享慘痛經歷，稱3個月前於交友程式結識了1名港女，傾談過程認為對方清純「唔物質」，有意長期交往，故主動相約對方。不過見面當日，女方即帶他到貴價日本餐廳，花了1500元食午飯，其後更提出「今晚可以陪你」，要求他購買價值3萬元的手袋，最終卻失聯兼被封鎖收場，令他直呼：「以後唔再上網溝港女！」

1名港男大呻用交友app的中伏經歷，指以為結識到清純女生，沒料一見面即被屈4萬元午餐及手袋。（《男人唔可以窮》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港男日前於香港討論區發文，指現時已30歲，與前女友分手已1年多，希望「識個真心交往嘅女朋友」，故3個月前下載了交友程式，「開頭喺app到hi下啲女，有啲都唔應我，有啲講咗幾句就無下文，有啲就一睇就知有目的交友」。

後來他結識到1名女生，「睇佢啲相又幾清純，幾可愛，話自己係文員，25歲，就決定溝佢啦」。傾談幾日他發現與女方尚算投契，認為對方出身自公屋，而且收入不高，相信不會太過物質主義。樓主其後相約對方見面，發現真人與相片並無太大分別，更拒絕他送見面禮的建議，令他暗暗感到幸運，「我心諗今次執到寶啦！連香港僅餘一千零一個唔物質女仔都俾我搵到」。

樓主中伏經過▼ ▼ ▼

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然而事情並沒有如樓主所想般發展，女生當日提議食日本菜，並帶他到1間貴價日本餐廳食午餐，「佢起勢咁叫，唔貴嗰樣都唔叫，一個中午飯用咗我1500蚊埋單」。當時樓主也以「可能佢對食有要求啫」的藉口自我安慰，沒料之後女生再帶他到1間手袋專門店，「睇中一個手袋問我靚唔靚，我話『幾靚啊！』，佢竟然話剛才我話會送見面禮畀佢」。

他一看價錢牌，發現手袋價值3萬元，「我就提議不如我上網買個畀你，都係差唔多，個時連個店員都忍唔住笑咗，之後佢拉我埋一邊，話如果我買畀佢，今晚可以陪我」。他承認當刻「色心起」，逐簽卡購入手袋送給對方，並訂了當晚的酒店房。

樓主承認交友過程太心急，賠上了1個半月的薪金，但強調是真心想結識女友。（《堅離地愛堅離地》劇照）

可是到了酒店門口，女方電話突然響起，「佢拿起手機，話屋企人出咗事，要趕住返去，我立即拉住佢，我話都book咗房，成3千蚊晚，佢話今晚唔得，話會聽日搵我」。樓主稱，當晚最終獨守酒店房，隔日更遭對方封鎖，連對質機會也沒有。他事後承認交友過程太心急，賠上了1個半月的薪金，但強調是真心想結識女友，「都怪自己賤格，色心起，又寂寞咗年幾」。他又指如非現時到內地要隔離，早已到深圳酒吧結識女生，「如果過到關，我去深圳酒吧溝女啦」。

網民得知樓主經歷紛紛表示他「唔抵幫」，直指網上交友陷阱多，一時心急便容易墮入騙局，「鬼叫你識咗人一日都冇就起色心」、「同人初相識無論去食嘢、買嘢都唔應該牽涉咁昂貴嘅價錢」、「所以咪話你衰咸濕囉，食飯食咁貴你都仲未知係咩料」。

【交友APP常見8類人】（01製圖/《奶酪陷阱》劇照）

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