陪媽媽看醫生心急出門　女子忘戴口罩上巴士　車長1個舉動超暖心

【新冠肺炎／口罩令】新冠肺炎疫情下，出門戴口罩已是指定動作，現時市民在公眾地方及乘搭公共交通工具均須佩戴口罩，否則可被罰款，司機亦有權拒絕接載，有網民昨（2日）發帖分享好人好事，指早上乘坐巴士時，被車長提醒未戴口罩，自己才驚覺「大頭蝦」忘記拿口罩出門，但當時又趕着陪媽媽看醫生，不知如何是好；在她惶恐之際，車長的舉動卻讓她大感窩心。

有女子日前趕着出門而忘記戴口罩，上巴士時被車長截停，幸好最終在車長的幫助下解決危機。（資料圖片）

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女事主昨日在facebook群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」發文，表示自己一大早便外出陪母親看醫生，全程未有遇見途人，她照常到巴士站等車，惟在她準備乘搭54號巴士時，才發現自己沒有戴口罩▼▼▼

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帖文一出立即獲網民讚好，樓主亦表示會向九巴表揚相關車長，「最感恩係司機大可趕我落車，但佢無咁做仲幫我」。不少人稱讚巴士車長體現了「香港人互相」的精神，指「因為疫情我見到好多香港人嘅獅子山精神同無私嘅愛」、「好細心好有愛既司機」。

（fb群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」）

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