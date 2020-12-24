巴士伯伯除口罩狂咳　乘客勸戴好遭爆粗辱罵　車長企硬唔開車獲讚

本港新冠肺炎疫情第4波來襲，口罩令一直生效，惟仍有市民外出不戴好口罩！有網民近日在facebook上載一段影片，稱一名銀髮伯伯在巴士座位上，拉低口罩大聲咳嗽，其他人提醒他將口罩佩戴好時，隨即「發爛渣」甚至直接脫掉，車長唯有停下車來跟他理論。不少網民批評伯伯自私，同時大讚車長和乘客挺身而出，「好有型！」

一名銀髮伯伯在巴士座位上，拉低口罩大聲咳嗽，其他人提醒他將口罩佩戴好時，隨即「發爛渣」甚至直接脫掉，車長唯有停下車來跟他理論。（影片截圖）

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Facebook群組「香港突發事故報料區」近日流傳一段影片，只見一名伯伯正坐在巴士下層，沒有佩戴口罩，並跟車長理論。車長在片中表示「你揀邊樣？可以落車，可以打3條9」，但伯伯仍拒絕戴上口罩，有乘客支持車長報警的決定，「你打啦，我唔趕時間」，又指責伯伯「離譜！而家乜嘢時勢呀」，但遭對方爆粗辱罵，「你要玩吖嘛，我同你鬥玩、（鬥） 衰格，我同你鬥衰，你死陪X埋我！」

拍片者表示，伯伯上車時有戴口罩，但其後拉下咳嗽，同車乘客好心提醒卻令他發爛，甚至索性脫掉口罩。她又指，停車後不少乘客都陸續下車，只有一兩位乘客留下來做證。最後3位警察到場處理，只向伯伯作口頭警告，「佢哋話問過上頭，就算有片都唔可以作檢控，佢哋只會記錄在案，再犯才票告」。

不少網民看完片段後都批評伯伯行為自私，恃老賣老，「佢係為啖氣，個個叫佢戴，佢偏唔戴」，又指聽他聲線似有氣喘，「戴好口罩先出街啦，唔想戴就唔好出」。另有網民表示，向守規矩的司機及乘客致敬，「感謝你哋挺身而出！」

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