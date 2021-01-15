九巴建議車長主動問乘客是否下車　內部通告曝光惹熱議：縱容惡客

「前面有冇人落？」乘搭小巴不時都會聽到這句話，日後搭巴士都可能遇到這情況？一張九巴內部通告日前於網上流傳，提醒車長必要時若看見乘客站在落車門位置，可詢問是否需要下車，以免受紀律處分，因而引起熱議，不少人都批評此舉縱容惡客，認為下車要按鐘本是乘客的責任。 九巴回覆《香港01》查詢時確認有發出通告，強調車長有責任留意車廂內乘客，及巴士站候車乘客情況。

九巴內部通告，列出有關車長於巴士站接載及停放乘客事宜、以及車長服務態度和展示車長名牌的意見，當中關於懷疑「飛站」的部份，最令人關注。（資料圖片）

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Facebook專頁「HK Bus Channel巴士谷」前日（13日）刊登一張九巴內部通告，列出有關車長於巴士站接載及停放乘客事宜、以及車長服務態度和展示車長名牌的意見，當中關於懷疑「飛站」的部份，最令人關注：

專頁批評，「西客係點樣養成嘅？咪係巴士公司養出嚟㗎囉」，強調連小朋友都知道巴士來到就要截車及按鐘下車，但最新的內部通告還提示車長必要時，要特別詢問站在落車門的乘客是否要下車，「咁以後巴士車長係唔係要好似揸小巴咁每個站問乘客『轉彎有無落？』，使唔使再揮手示意確認呀？」專頁更指不如拆下所有落車鐘，或如鄰近地區的「區間巴士」一樣站站停。

一張九巴內部通告，列出有關車長於巴士站接載及停放乘客事宜、以及車長服務態度和展示車長名牌的意見。（fb「HK Bus Channel巴士谷」圖片）

通告引起網上熱烈討論，有人批評九巴將搭車文化「活生生地玩殘」，亦「縱容西客到極致」，認為此通告無疑增加車長的工作壓力，又擔心站站如是，只會令行車更加緩慢。

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九巴回覆《香港01》查詢表示，公司重視服務質素，以客為本，車長有責任留意車廂內乘客，及於巴士站候車乘客的情況。正如內部通告清晰表達，當乘客揚手示意登車，車長須在安全情況下埋站上客；到達下一站前須留意落客燈是否亮着。為避免不必要的誤會，車長必要時可詢問站在落車門附近的乘客是否需要落車。

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