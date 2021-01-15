外傭入屋半年相處極融洽　港媽分享生活11例獲讚：心態決定一切

好的外傭姐姐「可遇不可求」，但有港媽日前在網上分享正能量故事，感恩入屋半年的外傭做事積極主動、性格開朗，更重要的是非常疼愛她的女兒，經常唱歌哄得小朋友手舞足蹈。她又提到自己與外傭的生活默契，形容「有時心態決定一切」，認為營造舒服的相處模式非常重要。

有港媽網上分享與外傭相處的細節，感恩遇上愛惜小朋友的好姐姐，並認為僱主的心態非常重要，假如事事太苛刻，反而會讓外傭工作不愉快，僱主自己也會容易動怒。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示外傭姐姐半年前入屋，便與她一家人相處融洽，大讚對方的工作表現出色，繼而分享作為僱主應如何調節好心態，自己保持平常心之餘，外傭姐姐也不必在高壓的環境下工作：

+ 7 + 7 + 7

港媽表示，雖然自己平時要求多多，但自覺不能對外傭姐姐過於苛刻，「講真， 4000幾蚊請到個人幫你睇實個女有咩唔好，佢玩電話我都OK，但最重要係我個女要安全」，而且現時彼此的相處「舒服」，「我知自己應該係好彩，但同時間亦都覺得後期點樣令大家舒服咁相處都好重要」。

大批網民看後稱讚樓主的態度正面，「將心比心，就會少好多誤會同衝突」、「傭人係人唔係機器，太多人唔識換位思考，終究麻煩到自己」，也有僱主說要向樓主學習，「我亦開心請咗個惜自己個女嘅姐姐，但有時自己會要求愈來愈多，聽完妳分享，做僱主真係睇開啲、放鬆啲，大家都開心」。

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）

同場加映：有僱主早前在facebook群組抱怨家中菲傭態度惡劣，不但工作一年仍不能獨立工作，並數出3件疫情期間離譜事，批評她來港工作是抱着「working holiday（工作假期）」的心態▼▼▼

▼▼疫情期間，有網民早前分享影片，指有外傭帶小朋友到夾公仔店，任由女童在地上亂爬也毫無反應▼▼