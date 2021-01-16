上司問點解唔OT兼早走過部門主管　打工仔霸氣反建議KO阿頭

香港打工仔，出名「有返工冇放工」，不過最近有網民分享，指其上司以部門主管未下班為由，質問他「點解唔OT（加班）」。事主聽後沒有順從上司的意思，反建議叫對方另草擬1份朝9晚11的僱傭合約，讓他考慮是否簽署，上司從此不敢叫他加班，其他網民大讚「夠霸氣」。

面對上司的加班要求，事主沒有理會，並反叫對方草擬1份「朝9晚11」的合約。（《我要準時下班》劇照）

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事主在facebook專頁「奴工處」撰文指，某天當他打算準時下班時，上司對他說「點解唔OT做埋啲嘢，而且部門大姐未走，你點解早走過佢」，要求他加班工作，惟事主立即反駁，表示自己會按時完成手上工作，「如果你咁介意我返9放6，咁唔該你同人事部講，起份返9放11嘅合約畀我，再睇下我到時簽唔簽」。

他續稱，經過當天一番唇槍舌劍，上司自此不敢要求他加班。他亦透露，其實自己過去也是「奴工」一族，經常自願加班，但後來發生1件人生大事，才改變了想法：

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帖文引來大批網民討論，有人分享自身經歷，「我最癲試過公司爆鑊兼趕Deadline，搞到半夜2點先收工，第二朝準時返到去，仲要比上司寸work hard不如work smart（苦幹不如巧幹），之後日日準時收工」，更指事主是一眾打工仔的學習對象，「份糧都唔夠睇醫生」、「準時收工是美德」。

然而，有網民就認為事主的做法非常危險，擔心上司遲早會報復，「道理你啱，但佢肯定搵其它嘢報復，尤其是香港」；另外亦有人分享正能量故事，指其上司剛好與事主的相反，「我見無嘢做想留低做多陣畀佢趕我收工，唔畀O，要休息」。

（fb專頁「奴工處」）

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