WhatsApp延遲用戶接受條款限期　網民繼續鬧爆　一個原因堅持轉會

【WhatsApp／Facebook／私隱條款／Signal／通訊軟件】即時通訊應用程式WhatsApp要求用戶接受更新私隱條款，此舉惹來極大爭議，WhatsApp昨日（15日）宣布，延長用戶接受條款的限期，由下月8日前改為5月15日，惟其「半跪低」舉動似乎未能挽留用家，網民繼續鬧爆，認為這只是「暫緩」並非「撤回」，私隱問題依舊未解決，所以堅持轉會。

即時通訊應用程式WhatsApp要求用戶接受更新私隱條款，此舉惹來極大爭議。（GettyImages）

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WhatsApp早前要求用戶同意，將帳戶包括電話號碼及所在位置等個人資料，與母公司Facebook共享，所有用戶需在2月8日前接受條款，於否則面臨停用可能。惟此舉更引發全球「社交移民潮」，大量用戶轉用Signal、Telegram等程式。

了解WhatsApp將與fb等平台共享的資料▼▼▼

WhatsApp發言人曾澄清指一直以點對點加密（end-to-end encryption）技術保障用戶的私人對話，因此WhatsApp及Facebook都不會見到這些內容、用戶之間分享的位置，亦不會記錄大家的通話或與Facebook分享用戶的通訊錄，而更新則是包括讓用戶透過WhatsApp打理生意的選項，同時為該應用程式如何收集和使用資料提供更多透明度。

可是公司解釋仍未能釋除公眾疑慮，WhatsApp昨日以「為最近的更新需要更多時間」為由，宣布延長用戶接受條款的限期至5月15日，稱收到很多人都最近更新感到混亂，而且有很多不實的消息，因此希望可以讓大家明白公司的原則和事實。

對於WhatsApp延遲用戶接受條款期限，很多網民都繼續「說不」，認為這只是「暫緩」並非「撤回」，私隱問題還是存在▼▼▼

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近日有不少網民號召從facebook過檔，轉用MeWe。（網上圖片）

除了杯葛WhatsApp，近日有不少網民亦號召從facebook過檔，轉用MeWe，以下就是綜合網民意見及網上資料所得，MeWe的主要優點及一些缺點：（點擊下圖放大立即觀看▼ ▼ ▼）

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