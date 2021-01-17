極品男被分手求復合　處女座女友力數5宗罪反擊　網民勸：放手吧

分手可能有千百種原因，但有些人決定了就無彎轉！台灣一名男網民發文指，其處女座女友剛提出分手，無論他怎樣道歉求情，對方都不理會，因而求教網友還有什麼補救方法，並貼出兩人的對話截圖，惟網民看到樓主女友炮轟其5宗罪後，都一面倒力勸放手，「別耽誤人家了！」

台灣一名男網民發文指，其處女座女友剛提出分手，無論他怎樣道歉求情，對方都不理會，因而求教網友還有什麼補救方法。（示意圖，《原諒他77次》劇照）

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該男網民在facebook群組「戀愛公社」發帖，稱希望跟剛分手的女友復合，「在線等，請問有方式解救嗎？目前都還不理我」，更標註女友是處女座，並上載兩人的對話截圖▼▼▼

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網民看完女友大爆發後，反應一面倒，不少人留言稱根本是擊中要害，樓主不應求復合，「她該還沒傻」、「講得沒錯啊，她自己一個更輕鬆」，又不明白樓主「為什麼敢貼出來」。有好心網民則認真建議樓主，先存100萬新台幣（27.7萬港元）再求復合，但樓主則心灰回應「有了100萬，她早已成人妻」，讓該網友氣得反駁「你那麼廢，她幹嘛嫁你，合理啊！」

當感情走到盡頭，彼此難免會有不捨，分手後可能仍會有藕斷絲連的關係。然而有些人卻會拒絕再跟前度有任何關係，非常決斷。按下圖話你知哪個星座分手後最決絕！▼▼▼

12星座│分手要狠排行榜（01熱話製圖）

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