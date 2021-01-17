立山黑部？｜日本網民暴雪下苦中作樂　狂鏟雪掘隧道反成雪牆美景

日本早前下暴雪，多區街道及民居等佈滿積雪，有網民日前於Twitter上載片段，表示家門前一直積雪，甚至高過一個人，於是靈機一觸，在積雪中掘出一條路，成功變成一條白茫茫又神秘的雪之隧道。有留言驚訝畫面猶如出門就去到立山黑部大雪谷觀看雪牆美景，而且還竟然是徒手拿鐵鏟完成，睇見都辛苦。

該網民於Twitter上載片段，表示日前終於掘出一條雪之隧道。（2784x@Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民於Twitter上載片段，表示日前終於掘出一條雪之隧道。樓主解釋，其實屋頂上的積雪也未清走，加上地主懶得清除屋外的積雪，結果令雪越積越厚，甚至高過一個人，最後更堵塞了出門的道路。樓主於是就靠自己拿鐵鏟連日掘雪，成功掘出一條「隧道」，而盡頭是馬路旁的行人路。

片段更以第一身帶領大家行「隧道」，不少網民表示有趣，又指很想來參觀，「很像迷宮」、「應該是好玩的感覺」、「可以來玩一下嗎」、「積雪太高吧」、「辛苦樓主了」。而且不少人驚訝樓主拍下的畫面儼如日本著名景點立山黑部大雪谷的雪牆，「看起來像立山黑部阿爾卑斯山脈路線」，慨嘆樓主在家門前打造出絕景。

（2784x@Twitter）

樓主只是用鐵鏟鏟雪，坦言純人手鏟雪很累，甚至會拉傷肌肉。（2784x@Twitter圖片）

立山黑部大雪谷本尊：

日本暴雪奇景精選（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

【同場加映】嚴寒下苦中作樂 韓國掀堆雪人熱潮 打卡景點Elsa慘遭毒手惹公憤（點擊放大瀏覽）👇👇👇