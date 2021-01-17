睇字都想嘔！港女大呻男友撩鼻屎黐牆儲起　網民：試緊你有幾愛佢

每個人或多或少都會有小習慣，但有一些卻會令人大喊難頂！有港女在討論區上分享，指男友竟然有儲鼻屎的習慣，而且還會將鼻屎根據不同特徵分類，然後再黐到牆上，令她直呼「好X嘔心，我可以點」。有網民留言笑指「正常人都會儲」，更有人表示這是男友「試緊你夠唔夠愛佢」。

有網民發文指，男友有儲鼻屎的習慣，覺得十分嘔心。（《食神》劇照）

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網民「升天蝦」在連登討論區上以「有冇人男朋友鐘意儲鼻屎」為題發文，分享男友竟然有儲鼻屎的奇怪習慣。樓主指某天發現家中數幅牆都沾有鼻屎，一問男友對方就承認自己會儲鼻屎，「仲要啲鼻屎係由細儲落」，更令人難頂的是，「佢會將啲鼻屎分級，跟大細形狀有冇鼻毛同血跡分，就連呻咗落紙巾嘅鼻屎都唔放過，要摵返出嚟黐落牆」。

樓主直言男友的習慣「好X嘔心」，直言自己不知如何是好，向男友表明想法之後「佢仲笑笑口好似好自豪咁」，看來並不覺得是大問題。樓主感嘆，並不希望因為男友的儲鼻屎習慣問題而分手。

雖然樓主男友習慣惡心度爆燈，不過網民卻落井下石取笑樓主，又稱習慣沒有太大問題，甚至亂作理由嘗試為男友合理化儲鼻屎習慣，以下為網民留言：【點擊下圖放大即睇網民點樣講▼ ▼ ▼】

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同場加映：德國國家隊主帥路維以喜愛撩鼻屎而廣為人知，更經常被鏡頭捕捉到採礦過程！【點擊下圖放大立即睇真啲！】