陪月中伏實錄｜撩鼻屎抹落BB衫　僱主炒人索償　公司：沒實質傷害

【陪月名單2020 / 請陪月注意事項】初生嬰兒體質較弱，照顧時理應更注重衛生，但浙江杭州有民眾早前請陪月照顧嬰兒時，從家中監控畫面看到十分嘔心的一幕，陪月躺在床上挖鼻屎、擦鼻涕，之後直接拿嬰兒的乾淨衣服抹手，不洗手、不消毒雙手就直接抱着嬰兒餵奶。他翌日立即辭退陪月，並要求陪月公司賠償，但公司稱該陪月沒有對嬰兒造成實質傷害，拒絕全數退回陪月聘用費。

浙江杭州1名爸爸早前聘請陪月照顧初生嬰兒，他出差時不放心家中情況，查看監控畫面時，驚見陪月躺在床上挖鼻屎。（中國藍新聞影片截圖）

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吳先生早前透過「好孕媽媽」公司聘請陪月，但他認為之前兩名陪月的專業知識不夠，不懂得處理嬰兒尿布疹、肚瀉及臍帶消毒等，因此再換第3名陪月，但卻發現愈換愈差。

第3名陪月上周二（18日）到來上班，他特意叮囑陪月，嬰兒較脆弱，一定要注意個人衛生，叮囑完後他就趕去出差。由於只剩妻子和陪月在家，他在出差途中感到不放心，因此打開家中房間的監控畫面查看，竟然見到嘔心的一幕，陪月躺在床上挖鼻屎、擦鼻涕，搓身上的老泥，又用手摸下體，之後直接拿放在嬰兒床的嬰兒乾淨衣服抹手，不洗手、不消毒雙手就直接抱着嬰兒餵奶，他非常憤怒，第2天馬上趕回家，與公司協商，辭退該名陪月。

他愈想愈生氣，無法接受自己的孩子被這樣對待，認為陪月的行為屬「低級錯誤」，決定向「好孕媽媽」索償。公司同意賠償部份費用予吳先生，包括衣服費和出差旅費，並換另一名陪月繼續服務至合同到期為止，但由於陪月沒有對嬰兒造成實質傷害，陪月費用不能全數退回。吳先生則表明不接受，指出陪月的行為實在「太惡心」，相信所有父母都接受不了。

（澎湃新聞、上海熱線）

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