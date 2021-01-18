台幼師帶孩子吃麥當勞　點牛肉漢堡大可樂　遭家長投訴不宜當老師

【怪獸家長】老師不該吃麥當勞？台灣1名幼稚園老師早前在網上發文，指帶自己的孩子去吃麥當勞，點了牛肉漢堡跟大可樂，過程被自己任教的學校的學生碰見。學生隨即要跟着吃，不肯吃兒童餐，令家長非常頭痛。家長事後竟因此事向學校投訴，指該樓主「有點不適合當一個老師」。網民即批評投訴的家長極無理，直斥是怪獸家長。

家長因老師假日吃麥當勞，因此打電話到學校投訴其「不適合當老師」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名台灣老師早前投稿到facebook群組「靠北幼稚園」，指自己休假時帶孩子到麥當勞用餐，她點了雙層牛肉漢堡跟大可樂，過程被學生碰見。事後，老師有一天突然被上司「約見」，指接獲家長投訴，覺得樓主當天「做了不良示範」，因當天學生看到她點餐後，大吵大鬧要跟着吃，拒絕吃兒童餐，令家長非常頭痛，因而認為樓主「有點不適合當一個老師」。

老師提出主動聯絡家長解釋事件，最終在對方同意下致電，遂問對方：「媽媽您說我帶我小孩去買了不適當的餐點，請問您覺得後來是誰吃那份餐點呢？」暗示那份漢堡是自己要吃的，沒想到這位家長卻說是誰吃都不重要，指出「老師這個職位就像公眾人物一樣，要做好榜樣」。

老師指出那天自己放假，只是以母親的身份帶孩子去麥當勞用餐。（GettyImage）

老師指出那天是休假，是以母親的身份帶孩子去用餐，並以婉轉的方式表示「如果設身處地被這樣指責，我想您也不好受」。萬萬沒想到這位家長仍反駁，甚至稱自己也曾任家教，「我在外面都很小心翼翼，怕遇到其他家長做出不得體，我是勸妳！」老師最後迫不得已地回答：「好的謝謝媽媽，但我還是希望公私可以分開。」

貼文引來網民熱烈討論，幾乎一面倒地支持老師，認為對方簡直是「怪獸家長」，表示「教師們也有自己的私生活，跟放鬆心情的時候」，更有網民一語道破「這位家長不也帶自己的小孩去麥當勞，龜笑鱉無尾」。

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