常被酗酒母罵「垃圾」　寫心底話遭轉發恥笑　網民：好傷我嘅心

家家有本難念的經，每個家庭都有各自要面對的難題。最近1名網民撰文訴苦，指母親經常酗酒，在工餘時問總是好吃懶做，又大罵他是「垃圾」、「後悔生咗我」。事主某次寫下心底話，希望與母親認真溝通，卻被對方將內容轉發給朋友，一起嘲笑，種種舉動均令他非常傷心，直言「佢每一句說話都好傷我嘅心，可以令我喺間房喊成晚」。

有網民發文抱怨母親經常酗酒，多次大罵他「垃圾」，嘗試與母親溝通亦失敗而回。（示意圖 / 資料圖片）

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事主在facebook專頁「名校 Secrets」投稿，表示母親是個「酒鬼」，平時在家不會做任何家務；除了上班，其餘時間都留在家好吃懶做，並且經常大聲講電話。事主起初打算以溝通解決問題，「叫佢細聲啲啦，跟住佢即刻講『關你鬼事』，然後就閂埋門，繼續好大聲講電話」。

事主稱，當母親醉酒後情況更惡劣，不時對他大罵，「話我樣衰啦，話我成績差……話咩後悔生咗我，話我係垃圾」。事主自問學業成績不差，而母親每一句說話都傷透他的心，可以令他躲在房間哭一整晚。他又指，自己曾經以短訊發送1篇心底話給母親，惟母親竟轉發給朋友，一同嘲笑他。

事主曾寫下心底話並發短訊予母親，未料對方卻將內容轉發給朋友。（示意圖/資料圖片）

事主憶述母親其他無情舉動，指他11歲時曾與母親回鄉，惟2人每天外出，母親卻只顧自己開心，「每日都飲到斷片」，事主就人生地不熟，只能自行摸黑找交通工具回家，現在回想起來也感到可怕。

帖文最後表示，「其實我只係想發洩一下自己嘅情緒，所以就打呢篇嘢」。不少網民同情事主的處境，鼓勵他努力讀書，日後搬家離開傷心地，「唔係人人都識做阿媽，努力讀書第時搬出嚟啦」、「而家做阿媽真係要考牌」、「未來只可以靠自己爭取，而家可能難行啲，加油啦，辛苦晒」。

（fb專頁「名校 Secrets」）

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