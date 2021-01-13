家姐出嫁後獨佔睡房　港女欲棄碌架床換單人床　父母3個原因拒絕

與兄弟姊妹一同成長的人才會明白，能獨佔1間屬於自己的睡房，落手落腳佈置是多令人期待的事。有港女早前於討論區發文，稱兩位姐姐已出嫁，她終於能「佔領」家中睡房，並打算自費將原本的碌架床換成單人床，以獲得更好的睡眠質素。沒料父母竟舉出3個原因拒絕，令她晴天霹靂，直指：「每次一講起一激動就會喊，咩都做唔到……」

港女獨佔睡房後打算換床，沒料遭父母以3大理由拒絕，感到晴天霹靂。（《香港愛情故事》劇照）

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「老豆老母唔畀扔張碌架床，我可以點？」網民「我就是法律」日前於連登討論區發文，作為孻女的她指2名姐姐出嫁後，終可擁有屬於自己的睡房。她遂打算丟棄舊有的碌架床，自費換1張較大的單人床，「畢竟好似我呢成日要ot嘅人，睡眠質素真好重要」。

不過當父母得知計劃後，竟舉出3個原因拒絕，令她非常失望：

樓主指曾與父母平心靜氣討論，「我有嘗試去反駁佢哋，但佢哋嚟嚟去去都係重複同一樣嘢」，例如她曾想說服父母碌架床不適合坐月之用，又指不介意於姐姐回家時暫住酒店，或是與媽媽「孖鋪」，但每每也被兩老以類似理由拒絕，「啲老人家真係唔鐘意扔嘢，咩都話留住先，遲啲有用」。

樓主指曾與父母平心靜氣討論，然而父母每每也以同樣的理由拒絕。（《香港愛情故事》劇照）

她續指，其實兩名姐姐根本未懷孕，也同意她的換床計劃，甚至曾經「幫口」，「家姐都冇問題嘅，只要我安置好佢哋嘅嘢就得」。只是父母堅持「落閘」，令她不禁想過先斬後奏，「但怕會影響同佢哋嘅關係，驚會因為張床令我同屋企鬧翻啊，究竟可以點，每次一講起一激動就會喊」。

另類土地問題引來網民討論，有人認為只要樓主想好方案，令姐姐回家時「有床可瞓」，先斬後奏換床也是可行方法，「拎個方案出嚟塞住兩老把口先，跟住再換床」、「整張大床可以同家姐一齊瞓啫，有咩問題」。亦有人提出「高危」方法，「你同屋企人轉房，叫佢哋瞓碌架床」、「同你老豆老母換床咪得，己所不欲『物』施於人」。

同場加映：

很多網民都認為樓主父母的做法的確會影響下一代，以下為網民留言：

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