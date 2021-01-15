父包二奶回港分身家　母簽紙離婚了事　女兒花60萬裝修屋企被迫遷

除了愛情和友情，親情也可以隨時被背叛。最近1名網民發文大吐苦水，指自己的父親在內地「包小三」10年之久，至日前突然回港與母親離婚，要求平分身家，母親怕麻煩趕忙簽紙了事。事主遭父親逼遷，交還現住的物業。事主指自己有份供樓，不久前亦斥資60萬元裝修，未料父親為了小三如此狠心，慨嘆「親情同錢都失去」，引來網民熱議。

事主的父親在內地有情婦，長年不在香港，但最近卻回家要求離婚和分身家。（《巨輪II》劇照）

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女事主在「親子王國」上發文，表示父母名下有1間物業，由於父親在內地「包小三」至少10年，只留下患有心臟病的母親長年在家；母親另外持有1個住宅單位，事主已居住超過20年，一直有幫忙供樓，5年前更花約60萬元翻新裝修。

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直至最近，父親突然回港「喊打喊殺」提出離婚，並要求分身家，母親為盡快了結此事，很快便簽紙離婚，同意兩老物業歸母親所有，而另一現由事主居住的物業，則歸父親所有。事主隨即被父親要求搬遷，讓她感到心灰意冷，更指「見到親情冷酷嘅一面」、「親情真係薄過紙」，並憶述年幼時，父親已經常因小事而對她動武，幸有母親及時阻止，後來父親在內地有情婦，事件才慢慢演變成現在的局面。

她表示，自己需於今年2月搬離現住物業，過去花錢翻新裝修、逾20年的努力全化為泡影，「我喺呢度嘅心血化為灰燼，我唔係要咩業權，我只想繼續住返喺度啫，而家個外圍環境咁差，我都唔知點做，要我告返自己屋企人，我真係唔識」。

事主被父親要求搬出住所，讓她大嘆「我喺呢度嘅心血化為灰燼」。（《幕後玩家》劇照）

帖文一出，有網民同情事主的遭遇，但認為她母親已簽紙作實，現在也無計可施，「其實簽咗紙就講乜都無用」、「妳爸爸唔同妳講親情，妳都可以唔理佢，到層樓真係轉咗佢名先算」。不過，也有網民認為事主欠缺長遠規劃，「而妳所講的『身家』，佢哋兩老一日未死，都唔屬於妳……要怪就怪自己一直活喺comfort zone，從來冇為自己將來打算」。