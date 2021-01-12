父母早年賣自住樓博樓價跌　網民嘆捱貴租畀家用冇錢剩：債留子孫

疫情當前樓市依然暢旺，等上車的等足1年似乎不見樓價調整機會。有網民在討論區上分享，指父母多年前賣出自住樓，想等樓價跌再買入賺取差價，結果樓價一去無回頭，現時只能捱貴租。樓主大呻父母的錯誤決定影響後代，自己要幫屋企交租及交家用已經無錢剩，「唔好話組織家庭，溝女都無錢啦」，最後即使有下一代亦都有同樣問題，「呢啲咪真正嘅父債子還，債留子孫囉」。

疫情下香港樓市仍然暢旺，有不少買家上車入市。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民「朝9晚9」在連登討論區上以「屋企兩老落錯車 真係會影響後代」為題發文，並分享他父母的賣樓故事：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

事件當然引來熱烈討論，很多網民都認為樓主父母的做法的確會影響下一代，以下為網民留言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

同場加映：台灣曾有網民發文，指爸爸不斷認為樓價會跌，於是持有現金足足10年仍然未買樓，令網民覺得煩惱【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

揸Cash睇樓價跌睇足10年 網民欲買樓被爸爸制止：呢兩年會跌一半

樓主帖文內容：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

+ 5 + 5 + 5

事件引來網民熱烈討論，並分享自己的見解：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】