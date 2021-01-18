女送貨員搭電梯　門緊閉卻廣播「電梯開門中」　回頭一看竟然係咁

升降機經常是鬼片或恐怖片的場景，一旦升降機出現問題難免令人覺得恐怖！台灣有女送貨員分享個人經歷，指自己送貨到1幢建築物的13樓，到達時即使自己狂按開門掣，雖聽到「電梯開門中」的廣播，但眼前的電梯門卻仍然緊緊關上，令其內心既緊張又慌張，最後終於接到客人來電打說：「你怎麼不回頭看一下？」送貨員回頭看到意想不到的情景，令她不禁說：「這門怎麼這樣？」

台灣女送貨員分享工作超驚嚇又搞笑的經歷，坦言自己身處升降機時，看到門是緊閉，但廣播卻稱「電梯開門中」令她一度十分驚慌。（《見鬼》劇照）

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台女在facebook群組「爆怨公社」上發文，分享自己送包裹時遇到「被困」升降機的經，以下是事發經過：

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台女乘坐升降機送包裹時發生升降機「不開門」事件。圖為示意圖片。（資料圖片／黃廸雯攝）

網民在留言中表示，最初以為故事是靈異故事，「嚇死了」、「還以為跑到靈異版」、「以為鬼要出來了」，特別是看到「回頭看一下」的時候更是整個人都發毛了，更笑言應該慶幸客人沒有扮鬼說：「我在你後面。」

同場加映：超驚嚇！窗外突現詭異微笑蒼白「女鬼」臉容 睇真原來係「佢」👇👇👇