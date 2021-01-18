暖包誤當撈麵調味料　80歲老翁中毒患腸胃炎　醫生籲誤食後勿催吐

【暖包／調味料／誤食／長者】近日天氣寒冷，氣溫不時跌至10以下，不少市民也會使用暖包以助保暖。台灣近日發生與暖包相關的意外，1名80歲老翁在家煮麵時，誤將已使用的暖包當成調味料剪開拌麵進食，家中外傭發現後大驚阻止，並急忙將老翁送院。幸好他誤食的鐵粉份量不多，雖患上腸胃炎，但留院2日已無大礙。

台灣1名80歲老翁在家煮麵時，誤將已使用的暖包當成調味料剪開拌麵進食，送院確診腸胃炎。（南投醫院圖片）

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台灣傳媒報道，居於南投的80歲張姓老翁早前在家自行煮麵吃，當時桌上放有家人用過的暖包。由於老翁從未使用過暖包，對暖包認識不多，煮麵時誤將暖包當成調味料，剪開包裝並將所有粉末倒進麵條中拌勻進食。幸而外傭及時發現異樣，阻止老翁繼續進食，並急急將他送院。

醫生得知老翁誤食暖包都大為緊張，隨即安排老翁接受胸部和及腹部X光檢查，以及胃鏡檢查，發現其胃部有發炎狀況，判斷他患上腸胃炎。幸運的是老翁誤食的鐵粉份量不多，治療2天後已能出院，其他器官亦未有受傷。

南投醫院肝膽腸胃科主任醫生蔡金記特別提醒，如誤食暖包切記不應催吐，以免對身體造成更大傷害。（南投醫院圖片）

有份治療老翁的南投醫院肝膽腸胃科主任醫生蔡金記指出，暖包內含有鐵粉，一接觸到空間便會產生熱能，當中也有包括活性碳、鹽類、蛭石、吸水性樹脂等成分，以幫助鐵粉能夠持續釋放熱能。他續指，每個人誤食暖包的反應也不一樣，患者或出現嘔吐、腹痛等症狀，也有人沒有反應。

蔡金記特別提醒，如發現家人誤食暖包，切記不應催吐，以免對身體造成更大傷害；少量攝入的暖包粉末可隨糞便排出，惟大量誤食或出現明顯不適就要盡快送院求醫。

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