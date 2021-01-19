台法例丈夫同意方可墮胎　網紅律師：唱着母親真偉大，看來很容易

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-01-19 10:00

文：台灣律師 呂秋遠 不談個案，我們來談為數不少的通案。 「沒錢就不要生，可以戴保險套、可以墮胎，養不起，為什麼要生下來，讓孩子受苦？難道女人不用負責嗎？」 如果未婚，這句話於法有據，於情於理就再說。但是已婚，那就不是開玩笑了，因為根據優生保健法第9條規定，已婚女人原則上不能施行人工流產，除非懷孕或生產，將影響心理健康或家庭生活，而且「應得配偶之同意」。

台灣規定已婚女子要得丈夫同意才可墮胎，呂秋遠認為相關法例對女性不公。《麥路人》劇照

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白話文就是，依法，已婚女人要墮胎，必須經過先生同意。所以，先生不願意戴保險套、不同意太太墮胎，女人就得要生下來。不生？沒有醫生會願意違法墮胎。

懷孕的過程有多難，這就不多說了。那麼，生下來以後呢？嬰兒咬着乳頭的痛、漲奶的不舒服、換尿布、每隔四小時要餵奶一次，這些都辛苦。孩子不知道為什麼哭，檢查過尿布，沒問題啊！孩子也才剛剛吃飽，到底怎麼了？要怎麼安撫他才不會繼續哭？抱着很累、放着就哭，要怎麼辦？老公沒有錢請保母照顧，他媽年紀大了，沒辦法幫忙，還要給孝親費，跟保母費也差不多；出去賺錢，離開職場也有一段時間了，只能找基本工資多一些的工作，付完保母費也就差不多了。自己帶，就要忍受一種黏滯感，小孩不能離身、不能感冒，不然就會落得媽媽照顧不好孩子的惡名，自由？自由在哪裏？

有了孩子，媽媽就不配有自由。如果媽媽不夠愛孩子，那該怎麼辦？母親像月亮一樣，照耀我家門窗，聖潔多麼慈祥，放出愛的光芒，媽媽怎麼可以不愛小孩！不愛？那就出養給別人啊？不行。因為沒有人會同意，特別是先生。不能養又愛生？怪誰？誰都能怪，但是覺得媽媽沒有母愛、不盡母職？嗯，爸爸在哪裏？

呂秋遠指單親媽媽獨力照顧養育子女的苦況不足為外人道。（《母子逆緣》劇照）

特別是離婚以後，對於單親媽媽而言，就會是更大的問題。監護權要爭取嗎？想想，自己經濟能力不夠，還是給先生好了，特別是他指天立誓，以後一定會讓媽媽「隨時探視」小孩。但是，給了以後，探視權寫得漂亮，而去探視的時候，小孩總是不在家，不然就是討厭媽媽不出去，誰知道婆婆與前夫，把前妻形容成什麼樣的拋夫棄子爛女人？那麼，爭取監護權呢？錢在哪裏？前夫會說，要監護，就別跟我要錢；不然就是，雙手一攤沒錢，又扣不到薪水，不然你要怎樣？就算給，又是多少？一個月五千，讓你養一個孩子，幹，還是不幹？

很幹。但是為了可以每天見到孩子、親自照顧孩子，即使很幹，還是得幹，不然怎麼辦？找工作、顧孩子，都得要兩肩挑，至於現在的青春、以前的夢想，隨便吧！現在，就是要讓自己咬着牙活下來。

那麼，媽媽心力交瘁、照顧不好孩子，那位沒有監護權、只有探視權，還可以不給錢的爸爸，總可以透過探視權，觀察孩子過得好不好吧？

第一種情況，爸爸就是不給錢，但是就要來看。孩子要教、要管，而且不能隨便讓他看手機、玩平板，但是爸爸帶走的那兩天，孩子的教養全部重來，薯條、炸雞、巧克力隨他吃，回媽媽家還會依依不捨那個不給錢的爸爸。

第二種情況，爸爸不給錢，但也不來看。那麼，孩子照顧得好不好，爸爸要如何知道？媽媽過得好不好，誰管她？孩子是不是過得快樂，看不出來。媽媽生病、憂鬱、過不下去，不重要、而且恐怕爸爸不在乎，也不會知道。

養不起，就不要生，這是最簡單的一句話。不過，按照這樣的說法，恐怕沒人會想生。畢竟，這年頭，照顧好自己人生，就不是一件容易的事情了，承擔另一個生命，容易嗎？沒有另一半的幫助，容易嗎？

不過，把照顧孩子的責任都丟給媽媽，唱着母親真偉大，看來應該很容易。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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