袁國勇戴鴨嘴口罩成熱話　網民錯重點：有啲搞笑、似足「傻鴨」！

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇於上周四（14日）到有多人染疫的葵涌石蔭邨仁石樓視察，其後指有部分09室單位曾改裝喚管及切斷氣喉，加上外牆喉管接駁位有生草情況，懷疑出現滲漏，因此建議所有09室住戶撤離。袁國勇視察疫廈本是平常，但他當時佩戴的口罩意外引來網民熱烈討論，因該款口罩不是尋常的外科口罩，而是外形似足「鴨嘴」的口罩，網民笑稱袁國勇當時的樣子「有啲搞笑」、「似足傻鴨」，同時祝願他保重身體，多謝他為香港防疫出心出力。

袁國勇到葵涌石蔭邨仁石樓視察時，換上了鴨嘴型的口罩，引起網民關注。（資料圖片）

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袁國勇本月14日往葵涌石蔭邨視察時，最初只戴上普通的外科口罩，後來才換上鴨嘴口罩。該口罩由上下2件組合而成，猶如小袋子一樣，口罩繩並非縛緊耳朵而是頭部。口罩打開戴上之後，就像是戴上鴨嘴，造型如Cosplay小鴨鴨一樣。

袁國勇的鴨嘴口罩引起網民注目，有人問口罩是不是「掛杯咖啡個袋？」，有人上載圖片指戴上該個口罩後造型跟《寵物小精靈》的「傻鴨」一樣，笑指「有啲搞笑」及「有潛質出黃色版」。

袁國勇之後回覆傳媒查詢時表示，他當時使用的口罩為N95級別，使用該口罩是因為氣溫低於攝氏15度及濕度低於百分之40，糞便氣霧在空氣停留時間會較長，傳播風險較高。

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