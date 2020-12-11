袁國勇衣着17年不變　每日穿同款衫有原因　網民：主角唔使換衫

自新冠肺炎疫情爆發以來，港大微生物學系講座教授袁國勇成為無人不曉的重要人物，又經常在電視螢幕上講解疫情最新發展。近日有網民翻看教授以往的訪問照片，發現他近20年來的衣著幾乎一樣，部份網民笑指似卡通主角「唔會換衫」，亦有人大讚反而突顯袁教授專業形象，「佢係sell知識，唔係外表」，隨即引起不少人熱烈討論。

近日有網民發現袁教授近20年來的衣著幾乎一樣。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇是香港傳染病學權威，在2003年更是首位學者發現沙士（SARS）是由冠狀病毒形成，其研究對疫情控制作出莫大的貢獻，成為香港無人不曉的「抗SARS英雄」。

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自今年新冠肺炎疫情爆發，袁教授再次成為主要的研究學者之一，不時公開露面講解疫情最新發展，有網民就發現他每次出來講話時所穿的衣着與03年時一模一樣，更甚驚覺原來他一直以來亦穿上同款灰色西裝外套、白色裇衫及紫紅色領呔，整個形象可說是廿年如一日。

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袁教授早前接受訪問前曾解釋其衣着配搭，他指衣着事宜由太太一手包辦，而自己亦只鍾情這款衣服，加上長時間工作，要方便穿着，結果衣櫃中都有多件相同款式及顏色的衣服，所以即使每日更換亦看不出來。

不少網民紛紛留言大讚袁教授為人不花巧，「唔只係專家，仲係斷捨離達人」、「冇問題呀，無爛同着得好睇咪得」、「係人着衫，唔係衫着人，就算點着佢都係專家」、「戰衣嚟，換咗就唔係佢」。部份網民更笑似卡通人物，「老夫子真人版」、「主角不嬲唔換衫」、「一開個衣櫃，全部衫都一樣」、「袁式套裝，邊度有得買」。

（綜合）

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