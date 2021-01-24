油轆翻新牆身DIY有4個步驟　調整濕潤度有不同效果｜附清潔小秘技

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-01-24 10:00

文：裝修佬 【油轆／油掃／油漆／翻新／牆壁／DIY】不少人認為翻新牆壁只可以用油掃，其實用油轆都一樣方便，有不同尺吋及大小的油轆任君選擇，還可以更換不同手柄，以便對付刁鑽難髹的地方。

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油轆都有分不同大細，7吋適合用於牆身大範圍，而4吋油轆則可以髹些細節位，再加上細油掃就什麼地方都能髹得到。而且油轆還可以更換不同手柄，以便對付刁鑽難髹的地方，其實油轆髹油操作都十分簡單。

首先，弄濕油轆待油轆濕透後用手擠壓出多餘水份，令到油轆保持微濕就可以。根據油轆的濕潤度可以髹出不同效果，如果你喜歡質感輕薄就可以選擇加水，相反，不加水濕潤油轆則可突出油轆特有的紋理效果。

注意如果選擇加水的話，沖濕油轆並且擠壓出水份之後，要看看油轆，如果還在滴水的話即是過濕，如果用單張紙巾包住油轆後不能吸出水份就是過乾了。

用W字型上漆方法，可令色調均勻及不會有滴油情況出現。（裝修佬短片截圖）

然後，依照比例稀釋乳膠漆，倒適量乳膠漆入油盤的凹槽位，再用油轆於油盤上方來回轆，直到乳膠漆完全覆蓋油轆上的藍色線就代表全個油轆已經沾滿油漆，這樣就可以開始髹了。

記得要用「W」字型的方法，這個手法可以令色調髹得均勻同時不會有滴油的問題，髹油漆時注意力度要平均和不要髹得太快。髹完第一層面漆待乾透之後，就可以髹第二層，一般來說髹兩至三層就可以。

髹完後，可以用刮刀刮走或者用舊報紙轆走多餘的乳膠漆，這樣就可以洗得簡單一些了。如果髹到一半要暫時離開，只要用膠袋套著油轆和油盤，就可以避免油漆乾固。當油盤上的油漆乾透後，就可以用鐵鏟就輕鬆鏟走。

節省清潔步驟小貼士：

如果不想清洗太麻煩，不妨試下每次髹油漆前，用膠袋套住油盤再開始倒油。這樣髹完之後，直接換膠袋就不用清潔而且換色都會較為方便。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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