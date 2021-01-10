淘寶電熱水龍頭一開出暖水　網民憂會跳掣燒屋　裝修佬解畫咁樣講

電熱水龍頭因為寒冷天氣而興起，安裝後只要開水就有暖暖的熱水流出，十分方便。有網民分享在淘寶網購買並安裝了電熱水龍頭的情況引起討論，有人留言指水龍頭加熱功率太大，安裝不佳「輕則跳掣，重則燒屋」，亦擔心水電不容隨時觸電。 網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問時表示，電器是否有觸電風險，最好的標準是看產品有沒有安全認證。另外由於電熱水龍頭功率達3000W，以一般家庭插頭而言「係唔夠嘅」，使用上或會有安全問題。

有網民在網上分享購買了電熱水龍頭，但引來使用安全疑雲。（淘寶網圖片）

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早前有網民上載照片到facebook群組，指自己在廚房安裝了電熱水龍頭，「兩老就唔使凍冰冰洗嘢」。從照片中可見，電熱水龍頭與平時的濾水器大小相似，分別接駁水龍頭及電線後即可使用，水龍頭右邊設有開關掣以調節出水冷暖溫度。

網民亦在留言中提到，水龍頭的熱水溫度不會過熱，更加不會如電熱水爐般熱；電力接駁方面就使用附送的3腳插頭直接「插蘇入電，如普通電器一樣」。參考淘寶網資料，類似款式的電熱水龍頭售價約為109至189人民幣（約131至227港元）。

不少網民都留言指想知道是否好用，打算購買1個。不過有人指自己曾經使用類似的電熱水龍頭，「用過幾次燒熔咗我個蘇，如果你嗰個冇事，求用後感」，樓主則回應指相信只是插頭問題，「更換1個吧」。

其後有不少人指出電熱水電頭有安全問題，「小心漏電」、「3000W就咁用插蘇已經危險」、「3000W仲勁過暖爐」，甚至有人指自己使用電熱水龍頭時水溫突然急升「出晒蒸氣」，決定立即丟棄水龍頭。

天氣寒冷如果能用暖水洗碗確是爽快，但使用電熱水龍頭時亦要小心安全！（GettyImages）

「裝修佬」在訪問中表示，一件電器會否導致觸電問題，重要指標是該電器有沒有安全認證，設計上會不會有觸電的可能性。另外在安裝方面，電線如何入牆都是問題，如果有考慮到亦可以減低風險。

至於供電問題，「裝修佬」就指一般家庭供電為13A及220V，並不足夠使用高達3000W功率的電器。如果要使用類似的電熱水電頭，應該要參考熱水爐的安裝方式供電，否則直接使用插頭取電會有安全問題。

「裝修佬」亦指出，不少家庭的廚房龍頭通常都會駁濾水器，但濾水器及電熱水龍頭難以互相接駁，而且熱水亦不可以通過濾水器，因此除非不使用濾水器，否則電熱水龍頭就不太適合使用。

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