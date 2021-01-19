午飯放工唔覆WhatsApp　老員工批00後無責任心　網民唔係咁睇

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-19 12:14

愈來愈多打工仔講求「Work life balance」，平衡工作和休息的時間，希望工餘時間都不被騷擾，安心放假。不過有年資較深的上班族近日於網上發文，批評公司的00後新同事責任心欠奉，放午飯及下班後如消失般，不會即時回覆電郵及WhatsApp等訊息，稱「我搵得佢哋都係緊要嘢，點可以唔應機」，結果帖文掀起正反爭議。

有年資較深的上班族近日網上發文，批評公司的00後新同事責任心欠奉，放午飯及下班後如消失般，不會即時回覆電郵及WhatsApp等訊息。（《未生》劇照）

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該網民日前在香港討論區，以「班00後新人一放工就搵唔到佢哋，到底仲有冇責任心？」為題發文，指自己經常被公司委派負責跟進新同事，主要向他們講解流程及運作等，但大約一個月後就發現對方有「好嚴重問題」，包括每次午飯時間及放工後都找不着他們，「Email又好，WhatsApp又好，佢哋都唔會即時應，點都係返到公司先會應」。

樓主認為每次找他們都是有重要事項，不明白新人為何不應機，「家下科技咁發達，覆下Email同WhatsApp都唔難，做嘢又方便，都唔明佢哋點諗」，更稱正考慮會否向人事部反映問題。

帖文引起網上熱議，樓主言論有人支持亦有人反對，有網民則認為是大家心態不同才掀起矛盾。（按下圖睇網民正反意見▼▼▼）

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