山東女搭車用iPhone　 大叔發難怒斥兼扯衫：你是不是中國人？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-19 15:00

在文明社會生活，不應該將自己一套強加於別人身上。山東1名大叔周日（17日）乘巴士時，看到1名女乘客正在使用iPhone，即感不滿當眾大罵對方：「你是不是中國人？」其後更拉扯女乘客的衣服，威脅要帶對方到公安局，即使對方下車仍一直尾隨，甚至作勢踢人。事件片段曝光後引起網民熱議，紛紛狠批大叔是「文革餘孽」、「打着『愛國』旗號，實為騷擾」。

山東1名大叔看到巴士女乘客用iPhone，竟發難大罵對方，更一度拉扯對方衣服及尾隨落車。（微博影片截圖）

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事發上周日（17日）山東煙台時1名大叔乘巴士時，看到1名女乘客以蘋果手機iPhone付款，隨即以奇怪眼神盯着對方，女乘客亦因而轉到車廂較後位置坐下。大叔後來提醒女乘客「該換手機了」，對方感驚訝惟並無理會，沒料因而引起大叔不滿，更遭他激動大罵。

從微博瘋傳的影片可見，穿軍綠色外套的大叔向女乘客指罵，對方不甘受辱隨即反駁：「我買多少部蘋果跟你有甚麼關係啊？真有意思，你這人！」不過大叔未有停止，反而繼續怒斥：「你是不是中國人？中國人用外國的手機啊？」女乘客之後駁斥大叔，指他實際上必定用過外國產品，卻令大叔更激動，更一度拉扯她的衣服，威脅要帶她到公安局。

女乘客不願糾纏，遂打算先行落車，沒料大叔竟尾隨，一路上繼續大罵，又作出踢人的動作。她為了自保遂以手機拍片，表示：「這人因為我用蘋果手機，在車上當眾指摘我，道德綁架。我用蘋果手機怎麼了？看，現在還在罵我，衝我走過來了，還在罵我，看到沒？」

大叔由巴士尾隨女乘客落車，更邊走邊罵及作勢踢人。（微博影片截圖）

片段很快便在內地網絡瘋傳，女子其後也受訪，指事發時並無與大叔對話，沒想到被對方在車上罵足15分鐘。她認為用iPhone與愛國並無關係，指自己已用蘋果長達7年，批評大叔道德綁架，「我愛我的國家，但這並不是說，我就要買我們國家的東西，不用其他國家的手機」。

事件引起內地網民熱議，不少人批評大叔行為過分，「這算騷擾吧，報警！不要把愛國什麼的拿來作為違法的藉口」、「這種人就是是欺軟怕硬的人，保家衛國的時候他絕對縮在最後面」、「簡直是文革餘孽」、「小粉紅做到極致就是這樣吧」。

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