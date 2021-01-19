大馬拿督火鍋店摑年輕食客侍應　終拍片道歉稱1個原因致失控

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-19 18:00

有身份人士的一言一行都受到關注，馬來西亞就發生一宗拿督醉酒大鬧火鍋店的事件，當時他不滿年輕情侶勸喻，結果喚來友人襲擊他們，更掌摑對方及店內女侍應，後來被警方拘捕。涉事拿督昨日（18日）於網上發布短片，指自己因喝醉酒，且感到身為長輩的尊嚴受損，最終做出不當舉動，他因而向該情侶及全國人民道歉。

大馬一名拿督日前在火鍋店內不滿被勸降低聲量，動手打店內的年輕男女。（fb影片截圖）

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事件發生於上周二（12日），於Tropicana Avenue一間火鍋店內，42歲的拿督陳韋亙酒後不停高聲喧嘩，引來其他食客不滿。一名男食客上前勸說，惟拿督不停辱罵對方，臨走時還突然掌摑一名站在門口的女侍應，趁女子失平衡時再次大力掌摑。該名勸阻他的男生看不過眼上前阻止，拿督的高大友人馬上上前將男生推向牆，用手捏着男生的嘴再大力掌摑，拿督又趁勢上前打男生的頭，更一度想拿起火鍋潑向該男，幸被另外2名同行友人阻止。

事發經過一：

+ 9 + 9 + 9

事發經過二：

+ 9 + 9 + 9

捱打的年輕人事後已報案，而爭執過程則被一名目擊者以手機拍下，並上傳網絡，引起眾怒。當地警方日前逮捕現年42歲拿督及39歲同行者歸案，並援引刑事法典第323（蓄意傷人）及506（刑事恐嚇）條文調查案件。

涉事拿督昨日（18日）於網上發布短片，指自己因喝醉酒，且感到身為長輩的尊嚴受損，最終做出不當舉動，他因而向該情侶及全國人民道歉。（影片截圖）

拿督在保釋後，拍攝長達2分19秒的公開片段道歉，希望能化解事件。他在影片中表示，就自己與朋友在喝醉後作出的過份行為，鄭重向全國人民及該對情侶道歉，希望民眾不要將其家人及朋友牽涉進來，他們會為所做的行為負上責任。

他指出事發時被相關情侶訓誡，而感到身為長輩的尊嚴受損，最終導致出現不理智及憤怒的情緒，而做出不當舉動，而其朋友以為他被該名年輕人毆打，所以挺身為他出頭，並摑打對方，而讓事情變得更嚴重，他亦因情緒失控，繼而摑打該名女子，「這讓我感到愧疚」。

涉事的拿督馬上被網民起底，他馬上關閉了fb戶口。（網上圖片）

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