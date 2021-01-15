大馬拿督火鍋店太嘈被勸　掌摑食客女侍應　點知打中另一拿督個仔

擁有尊貴身份就可以隨便打人？馬來西亞日前發生令網民震怒的傷人案，當地一名42歲拿督在火鍋店高聲喧嘩，因不滿被年輕人提醒收細聲量，竟喚來友人襲擊年輕人，更掌摑對方及店內女侍應，一度想拿火鍋淋人。事發2日後警方拘捕打人男子，確認其中1人是拿督，除涉及畜意傷人及刑事恐嚇外，還正調查是否涉黑。

事件觸發網民大起底，更有上傳影片的網民收到恐嚇訊息，要求他們馬上移除影片，「不刪就後果自負」。最新消息指，捱打男生的父親也是拿督，為馬國建築界名人、霹靂中華大會堂署理會長關和貴，他希望警方可秉公辦理。

大馬一名拿督日前在火鍋店內不滿被勸降低聲量，動手打店內的年輕男女。（fb影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生於雪蘭莪州八打靈再也（Tropicana Avenue）的火鍋店，一名有拿督頭銜的華裔男子，疑酒後不停高聲喧嘩，引來其他食客不滿。上傳影片的網民指，他朋友當時在店內，有一班應該喝了不少酒的人走入店內用餐，一行人說話很大聲，而且對侍應極不禮貌。

有一枱年輕情侶友善地提醒那班人細聲一點，希望他們不要打擾其他食客，未料那名身材矮小的拿督看上去極為不爽，走出門外打電話叫來兩名高大男子，入店和年輕男子吵架更動手打人。事件最令人不忿的，是那個自稱是拿督的人離開時看着男生的女友（事後警方指門口被打女子是侍應），然後上前狠狠摑了人家兩巴，「這什麼鬼拿督，女人也打」。

事發經過一：

+ 9 + 9 + 9

事發經過二：

+ 9 + 9 + 9

網上熱傳兩段分別31秒及51秒的影片，可見穿黑色上衣及深色短褲的拿督由頭到尾情緒激動，影片攝於衝突尾段，拿督不停辱罵該對情侶，臨走時還突然掌摑一名站在門口的女侍應，趁女子失平衡時再次大力掌摑。該名勸阻他的男生看不過眼上前阻止，拿督的高大友人馬上上前將男生推向牆，用手捏着男生的嘴再大力掌摑，拿督又趁勢上前打男生的頭，更一度想拿起火鍋潑向該男，幸被另外2名同行友人阻止。

拿督疑枇上前拿起火鍋淋人，幸好被友人阻止。（fb影片截圖）

當地傳媒指，衝突被拍下前，拿督打電話找來兩身型高大的男子，一進店就問侍應「誰敢叫拿督不要大聲說話」，然後前去襲擊該對情侶，雙方口角及肢體衝突。由於該店侍應都是女性，當時害怕受牽連不敢作聲，直至拿督和友人離開後事件才平息。

馬國警方表示，捱打的年輕男女事後已報案，事件發生於1月12日晚上8時半左右，雪蘭莪八達靈再也麗陽商業街的某間火鍋店內，2名案人中其中1人的確是拿督，他不滿被其他食客要求降低音量，影片中拿督動手掌摑一對年輕男女，男子是顧客、女子是店內侍應，目前正循畜意傷人及刑事恐嚇罪調查。

警方昨午終拘捕該42歲拿督及其同行的39歲友人，除了原本的傷人案外，發現他有犯罪紀錄，正調查他是否涉及私會黨（黑社會）活動及其他非法勾當。

涉事的拿督馬上被網民起底，他馬上關閉了fb戶口。（網上圖片）

事件在當地引起巨大爭議及發生許多小插曲，其中事件爆出不久後，有1名網民撰文力撐拿督「爆紅」，他批評事件屬「年輕人逞英雄」，「拿督是長輩，身為小輩應給他尊重」、「這個年輕人真的是該打」。帖文一出引起其他網民怒火，紛紛找他和拿督的關係，事後他馬上刪帖。

網民對這拿督的反感反映在起底速度上，找到他是在2014年在彭亨獲頒DIMP拿督勳銜、2018年獲大馬新興企業家獎，從事家具、物流業及經營床褥專賣店ECOlux，在網購平台Lazada上開網店，店舖更在2020年得到過LazMall最受歡迎品牌前5名。網民隨即一起到網店購買產品，再取消訂單給差評。更有網民查出拿督名下至少有4部車，但拖欠9張交通罰單，多數是超速。

有網民查到拿督拖很多交通罰單，經常超速。（網上圖片）

而影片中推男生埋牆的高大男子也不簡單，同樣在2018年獲得新興企業家獎項，是當地一家印刷及廣告設計公司的老闆。涉事拿督及友人都關閉了個人fb，甚至將各自公司的fb專頁都關閉，至今未有交代事件。網民聲稱社交限制措施期間，他們「有的是時間」，會繼續肉搜。

另外上傳影片的網民表示，有人透過WhatsApp恐嚇，要求馬上移除影片，「叫我不刪就後果自負」，後來有網民擔心人身安全移除影片，「不好意思我怕死所以用小號開帖，5分鐘後我刪除，你們要截圖盡快吧」。有網民被恐嚇後稱只是轉發影片，還反問對方如何取得其電話號碼。

不過此事卻變得疑雲重重，事後一名華裔汽車銷售員報案，稱自己的電話被人盜用，拿去恐嚇上傳「拿督打人」影片的網民，相信圖片是「移花接木」抹黑他，澄清自己不認識拿督，希望網民別再打他電話。

被指恐嚇上傳影片網民的男子，稱電話被盜用，自己亦不認識拿督，並自行報案。（網上圖片）

拿督是常見於馬來西亞的稱號，是有地位及有崇高名望者的尊稱，是一種象徵式的終身榮譽身份，羽毛球名將李宗偉、影星楊紫瓊及成龍都是拿督。

（綜合）