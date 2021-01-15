山西的士司機好心歸還手機　反遭失主毒打至骨折　原因令人無言

從事大眾運輸的司機每天都直接面對客人，難免會遇上無理取鬧的乘客。內地山西省有的士司機在去年12月接載1對男女乘客後，於車上撿獲手機，事後好意將其歸還，惟失主看到手機有多個未接來電後，竟以「耽誤事情」為由痛打他一番，致其腿部骨折，以及肋骨多處斷裂。

2020年12月，內地山西省1名的士司機歸還乘客遺下的手機，未料反被對方拳打腳踢。（網上圖片）

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據內媒報道，事件發生於山西省長治市，去年12月26日深夜，崔姓的士司機接載1對年輕男女至長治醫院，不久有其他乘客前往壺關縣，並告知他後座有人遺下1部手機。

崔司機估計手機屬於前往醫院的乘客，並在對方來電時表明將盡快歸還，雙方相約在下車位置見面。司機於深夜約12時從壺關縣駛回市區，惟在相約地點等逾10分鐘，仍未見失主的身影，也無法聯絡對方，便先接客到目的地，並回家休息。

直至凌晨約1時，失主才再次致電手機，並約在司機家附近的巴士站見面，當失主取回手機後，還給予100元（人民幣，下同）以示感謝。不過，失主仔細一看手機後，發現上有多個未接來電，便突然發惡並埋怨司機太遲歸還手機，導致「耽誤事情」，對司機暴打一頓後逃離現場。

經醫院診治，司機證實腿部骨折及肋骨多處斷裂，醫藥費逾7000元。崔男事後向媒體表示，自己家境不富裕，的士生意乃全家的主要收入來源，但為了養傷，他已半個多月沒有駕駛的士，生計大受影響，希望警方盡快逮捕涉事者。

（綜合）

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