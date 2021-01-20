多年好友婚宴前鬧翻　新娘不派帖卻1招討人情　網民：大開眼界

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-20 08:00

不做朋友也不用將關係弄得太難看吧！台灣有網民發文指，妻子早前與多年的好友因個性不合鬧翻，由於對方曾出席他們的婚禮，妻子逐承諾在對方辦婚宴時會給予「人情」。沒料該名友人於婚禮前未有派帖或邀請，反而直接以Line訊息傳來帳戶資料，要求他們存入禮金，令夫婦兩人生氣又驚訝，直言：「大開眼界。」

台灣有網民指，妻子收到已鬧翻的友人的Line訊息，傳來帳戶資料直接討婚禮人情，感到大為驚訝。（fb「爆廢公社公開版」圖片）

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該名網民早前於facebook群組「爆廢公社公開版」發文，表示妻子去年11月與多年好友因個性摩擦鬧翻，雙方決定不再聯絡。由於對方下月將補辦婚宴，樓主夫婦認為禮數要做足，因去年他們辦婚宴時，該名朋友偕家人「2大1小」參加，付了6000元台幣（約1670港元）人情，因此妻子承諾對方，「婚禮若有邀請，一定會到，若沒有也沒關係，禮會託人送到」。

樓主夫婦一直未收到對方的請帖，也沒有任何關於婚宴的通知，沒料數日前，妻子突然收到該名友人的Line訊息，對方甚麼也沒說，僅將其帳戶的資料截圖傳給她，示意可將人情直接傳進戶口內。

樓主夫婦沒有收到友人的婚妻請帖，卻突然在Line收到帳戶資料，狠批對方：「是有缺到要主動來討？」（《新娘愛鬥大》劇照）

樓主妻子看過訊息非常驚訝，憤怒得即時質問回覆對方：「請問婚禮到了嗎？我有說我不會包紅包給你嗎？我前面有說會託人送禮，基本的禮數我不會不知道，是有缺到要主動來討？」妻子又不忘諷刺對方，直指「沒想到新聞討紅包事件也發生在我身上，大開眼界呢！不要再煩我了拜託」。

樓主指，妻子回覆訊息後直接封鎖了該名友人，而對方也馬上收回相片，事件就此告一段落。事後夫婦兩人曾向共同朋友查問，竟得知原來「對方就是故意的」，令他不禁大呻：「真沒想到會遇到這種事，實在太生氣了。」

帖文引來網民熱議，不少人也驚嘆友人所為，狠批「吃相難看，討錢討成這樣」、「已經鬧翻了，還有那個臉要這筆錢」、「人不要臉天下無敵」。也有網民笑言，樓主夫婦能以其人之道還治其人之身，「6000放桌上，拍張照片傳過去就好了」、「我還是會包給她，未來不往來了，就不要給人家話柄」、「狠一點就包單數給他」。

（facebook群組「爆廢公社公開版」）

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