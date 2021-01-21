網民生咗仔女回頭看　先發覺當年阿媽不負責任：成日打牌乜都唔理

做了父母就要負責任，凡事不可再以個人喜好先行。有網民在討論區發文，表示自己成為媽媽後，才發覺媽媽當年不負責任，例如在樓主還小的時候只顧打牌，即使樓主和其他小朋友玩耍時被男孩非禮，媽媽也懵然不知，更不時讓她與弟弟獨留家中。不少網民都留言指，上一輩很多父母都是周末忙於打牌賭馬，亦有人認為現今世代父母一樣沉迷玩樂疏忽照顧子女，只是由打牌換成手機。