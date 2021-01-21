網民生咗仔女回頭看　先發覺當年阿媽不負責任：成日打牌乜都唔理

撰文：卓柏安
最後更新日期：
做了父母就要負責任，凡事不可再以個人喜好先行。有網民在討論區發文，表示自己成為媽媽後，才發覺媽媽當年不負責任，例如在樓主還小的時候只顧打牌，即使樓主和其他小朋友玩耍時被男孩非禮，媽媽也懵然不知，更不時讓她與弟弟獨留家中。不少網民都留言指，上一輩很多父母都是周末忙於打牌賭馬，亦有人認為現今世代父母一樣沉迷玩樂疏忽照顧子女，只是由打牌換成手機。
網民表示，小時候媽媽經常打牌，很少時間照顧自己。直至最近成為媽媽後，才覺得她不負責任。（視覺中國）
該名網民在親子王國討論區上以「做咗媽媽，先發覺自己阿媽不負責任」為題發文，並在帖文中說出自己小時候經歷過的事：
【點擊下圖即睇樓主分享▼ ▼ ▼】
+6
+6
+6
事件引來網民熱烈討論，分享照顧子女的看法：
【點擊下圖即睇網民點樣講▼ ▼ ▼】
+9
+9
+9
知多啲：不滿12歲女落街玩 港媽當眾箍頸拗手 父母7種態度決定子女性格【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】
一篇心理學研究《青少年人格與父母養育方式的相關研究報告》曾指出父母的負面教育方法，會影響子女日後的性格，如經常打罵或會令孩子變得冷酷殘忍。以下是7種父母態度造成的子女性格▼▼▼
+12
+12
+12