1家4口有工人　丈夫月入6位數給$8000家用　全職媽媽自覺無地位

家用是家庭主婦用以維持家庭開支的重要來源，不過有身為2子之母的全職媽媽卻在討論區上發文，指丈夫月入6位數但每月只會給她8000元家用，而且並非一次過支付，「而係1、2000咁慢慢畀」，令她覺得自己沒有地位。網民直言丈夫的家用絕對不足，相對人工比例亦十分低，既然樓主家中有聘用外傭可以考慮重新投入職場。

有網民在討論區上分享，指丈夫每月只給8000元家用，而且還要分開每次1000、2000支付。（GettyImages）

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該名港媽在親子王國討論區上以「家用幾錢先足夠？」為題發文，並分享自己與丈夫在家用一事上的問題，以下為相關帖文全文：【點擊下圖放大立即閱讀▼ ▼ ▼】

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帖文引來網民熱烈回應，大多認為8000元家用不足夠家庭開支，更批評樓主丈夫「食米唔知米貴」。留言中亦有不少意見表示，既然家中已經有工人，樓主應該考慮外出工作，「唔使睇老公面色」。樓主之後亦提到，已經向老公攤牌，細仔在今年9月開學之後她就會重新投入職場，「真係頂唔順」。

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