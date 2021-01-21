護士訂飲料轉頭太忙　外賣員寒風等40分鐘無怨言　1句話暖透心

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-21 13:00

台灣的新冠肺炎「零確診」紀綠早前失守，醫護站在最前線抗疫，經常忙得不可開交。最近有台灣急症室護士在網上分享窩心暖事，指日前與同事趁工作空檔叫珍珠奶茶外賣，惟後來突然有病人需急救，眾人完全忘記外賣一事，當她再聯絡店家時，驚覺外賣員竟在寒風中等待了40分鐘，氣溫只有10度，不但沒有絲毫怨言，其一番鼓勵更讓事主非常感動。

1名台灣護士網上發文感謝某飲料店的店員，指她叫外賣後因為要搶救病人而忘記了，未料對方等了40分鐘仍沒有不滿，反而鼓勵醫護。（fb「林婷一下吧 icu護理師」）

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台灣護士林婷昨日在facebook專頁「林婷一下吧icu護理師」發文，分享數天前在加護病房工作時遇到的好人好事：

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事主在文中不禁大讚「台灣人還是很暖的」，讓一眾護士在忙碌的工作中感到溫暖，「上班有飲料可以喝，護理師是多麼感動」，並呼籲民眾多體諒和鼓勵醫護，遵守防疫守則，「少點口水多點鼓勵」。

該名外賣員的貼心舉動感動大批網民，「大家共體時艱～總是會溫暖的」、「40分鐘耶，真的是佛祖轉世了啦」，也有同樣是醫護的網民留言，「常常一上班就是叫珍奶，直接解決了餓和渴的困擾，然後撐到下班」、「辛苦忙碌之中還能遇到體諒我們的店員，一整個就是好暖心」。

有日本團體最近舉辦了「日本流行禁句大賞2020」，嚴選在2020年最令人反感的說話，其中最熱門的10句話首位是與醫護人員有關，相信心酸得讓人一聽即哭出來！