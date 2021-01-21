恒指攻3萬大關　連登燈神媽咪麵1句話再發功　熊軍股民叫苦連天

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-21 14:54

【恒指／千跌／熊市／媽咪麵／麵咪媽】港股連日向上突破，今日（21日）恒生指數低開後回升，更一度攻破3萬大關，高見30135點，創21個月新高。不少股民散戶正在大豐收之時，近日一直唱淡的連登燈神媽咪麵則在網上發帖，再次「指點」股民要居安思危，直指「敵軍開始冇力了」，讓網民笑言燈神又發功「救市」，「直上4萬點」，更使一眾「熊軍」大失所望。

連登燈神媽咪麵今早（21日）再發文，繼續看淡港股，被網民視為恒指將繼續向上突破的「力證」。（YouTube短片截圖）

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著名的連登燈神媽咪麵早在周二（19日）於討論區發文，表明港股經歷一輪暴升後，即將迎來股災，並以當年恒指去到高位33000點時，曾突然暴跌過千點以例，力勸散戶「睇路」。然而，一如網民如料，恒指之後仍然向上突破，今日（21日）半日收報30012點，升49點。

當媽咪麵發文後，恒指立即重上3萬點。數據截至下午約1時半。（網上圖片）

媽咪麵今早約11時半繼續在討論區發帖，以「敵軍開始冇力了！！！！！！！！」為題發文，堅持自己看淡港股的想法，又指「今鋪冇得救（市）呀！」、「3萬頂，你話仲有得升呀」，表明恒指快將「千跌」。

網民見狀立即「跟從」燈神指示，紛紛留言「牛已入」、「有排升」、「OK收到，下午再升」、「不可試探你的神」。雖然港股仍未收市，但媽咪麵始終威力不減，恒指在他發帖後不久重上3萬點，下午截至1時半，依然站穩3萬大關。至於一眾「熊軍」，發現自己與媽咪麵同行後，亦隨即「求放過」，「你畀次機會熊軍得唔得啊」、「淡友再見」。

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同場加映！（香港01製圖）

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