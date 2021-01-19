恒生指數一度升近千點　連登燈神媽咪麵：睇路呀，準備股災呀！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-19 13:27

【恒指／千升／破頂／媽咪麵／麵咪媽】疫情全球肆虐，經濟環境與投資市場卻形成「冰火兩重天」的極端現象。今日（19日）恒生指數大升，午市前高見29848點，升986點，多隻重磅股亦都破頂向上。正當股民散戶因為股票大升而興奮時，連登燈神媽咪麵就在討論區發文，指大家要「睇路」及小心股災，網民見到帖文就對股市更有信心，笑指「4萬點不是夢」、「火箭準備好發射」、「股Joy」。

恒生指數半日大升超過800點，不過連登燈神媽咪麵卻出Po叫大家提防股災。（Google財經截圖）

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恒生指數今日開市已經突破29000點關，其後愈升愈有，午市前最高見29848點，升986點，與30000點大關只有152點差距。恒生指數午市收報29746點，升883點。

媽咪麵出Po叫大家睇路，卻成為網民對股市的強心針。（YouTube短片截圖）

股市大升股民當然開心，不過著名的連登燈神媽咪麵卻在討論區上以「升成千點呀！大家睇路呀！準備股災啦！」為題發文，並講解自己看淡的睇法。他在內文指提到，當年恒生指數去到高位33000點時，曾突然暴跌過千點，奉勸大家「唔好再成為大戶嘅點心，我今次認真，見好就收啦」。他更表示「世間上冇無緣無故嘅暴升㗎，呢1個星期之內，肯定有1次暴跌，大家自求多福」。

雖然媽咪麵苦口婆心，但網民卻視為對入市的最大強心針，並留言看好股市繼續直線上升：【點擊下圖放大即睇網民留言▼ ▼ ▼】

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