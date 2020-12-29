勁過印度神童｜連登股神媽咪麵逆向燈中阿里巴巴　22個跌字有玄機

【連登／燈神／麵咪媽／媽咪麵／阿里巴巴】名震連登討論區、股海逆向明燈的媽咪麵（網名「麵咪媽」）於本月20日開Po，表明看好3隻重磅科技股包括阿里巴巴（9988）、騰訊控股（700）及美團點評（3690）之後，相關股價相繼受到重創，當中以被中國市場監管總局立案調查的阿里巴巴跌得最慘烈，昨日（28日）收市險收210元關口，由媽咪麵「點燈」當天的255.6元計算，僅的4.5個交易日，已勁跌45.6元或17.8％。 昨日收巿後，媽咪麵於傍晚6時許再次發功，以22個「跌」字作標題發帖文，稱轉軚睇淡阿里股價，隨即吸引網民大叫「要不問價入」。結果阿里在美股時段微升，今日（29日）港股開市隨即勁彈逾半成，收報222元，與媽咪麵的22個跌字形成令人難以置信的逆向關係，燈神功力令一眾網民大為折服，甚至形容他「勁過印度神童」！

連登燈神媽咪麵昨晚（28日）發文，以22個「跌」字為題，表明看淡阿里巴巴（9988），結果今日股價勁彈，收報222元。（YouTube短片截圖）

重溫過去10天，媽咪麵共發出5個與股市相關的帖文，截至昨晚出Po之前他亦堅持看好阿里、騰訊及美團，結果3隻股票由21日開市至昨天28日收市計，僅4.5個交易日（24日為半天巿），各公司股價分別累跌約17.8%、10.5%及6.6%。媽咪麵一度「推莊」，聲稱相關帖文非自己所出，惟沒有網民相信。

媽咪麵看好阿里、騰訊及美團的帖文，令網民為之震動，有人希望麵神可以收手：【點擊下圖閱讀網民哀號留言▼ ▼ ▼】

也許是為了回應股民的哀求，媽咪麵昨晚終於改變看好股價的觀點，以「阿里巴巴跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌！！！」為題在晚上6時35分發文，標題共有22個「跌」字，而內文極之簡單只有2句，分別是「佢跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌」及「睇下佢聽日係咪升，你班X街係咁X我」。網民見狀立即留言「收到，即入」、「不問價入」、「暴力救市」。

結果媽咪麵不負眾望，阿里股價今日高開高走，收報222元，升約5.7%或12元，網民不禁驚訝「唔到你唔信」、「跟麵神真係冇死錯人」、「麵神受我一拜」，22個「跌」字與收市價222元的尾數同樣是「22」，準確程度已經達到神級。同日騰訊及美團亦見反彈，分別收報530.5元（升約2.22%）及273.4元（升約5.15%）。

同場加映！（香港01製圖）

立即重溫！媽咪麵4480元熊證救市經過！【點擊下圖閱讀內容▼ ▼ ▼】

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