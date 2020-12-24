連登股神媽咪麵看好　阿里巴巴、騰訊齊瀉　跟買3日半即蝕逾$5000

【麵咪媽／連登／燈神／阿里巴巴／騰訊／美團／ATMXJ】著名連登燈神媽咪麵（又稱麵咪媽）上周日（20日）給予「明燈」指示，聲言看好ATMXJ中的其中3隻股票，包括阿里巴巴（9988）、騰訊控股（700）及美團點評（3690），並給予看好原因，指示一出，令網民大為恐慌，恐怕股災乍現。 媽咪麵指示發出僅3日半，阿里今日（24日）就因為被涉嫌壟斷行為而被中國市場監管總局立案調查，股價單日大跌逾8%，自周一起計累跌超一成，同期股王騰訊亦跌超4%，僅美團微升約0.3%。如股民跟隨媽咪麵指示購入該3隻股票各1手，短短3天半已蝕逾5000元，足見「燈神」仍然威力十足！

燈神媽咪麵於20日發文表示看好3隻股票，包括阿里、騰訊及美團，結果只有美團力保不失微升0.3%，而阿里及騰訊則錄得跌幅。（YouTube短片截圖）

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媽咪麵於20日發文，表示強烈看好阿里、騰訊及美團，形容前兩者「瞇埋眼入就得」，後者則「Sure Win呀」，笑指貼士是送給大家的聖誕禮物。帖文當時已經引來一眾網民陷入恐慌，又指或會發生聖誕股災。

媽咪麵發出指示之後，討論區的網民曾經陷入恐慌：【點擊下圖閱讀網民哀號留言▼ ▼ ▼】

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媽咪麵在昨日（23日）下午1時半曾以「騰訊 阿里巴巴 美團 怒爆升」為題發文，說「我有冇講錯，股王即係股王，名不虛傳」。發文時騰訊一度升至接近當日高位，不過其後掉頭下跌，收市微跌約0.26%。同日阿里微跌0.16%，美團升約3.91%。

今日（24日）市場監管總局就阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，開市股價插水，結果阿里在平安夜只有半日市的情況下收報228.2元，跌約8.13%或20.2元，亦是今日跌幅最大的恒指成份股。美團及騰訊今日分別跌約2.72%及2.63%，是跌幅第2及第3大的恒指成份股。

今日（24日）市場監管總局就阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，令股價在日內跌超8%。（資料圖片）

以媽咪麵發出帖文的20日起計，至今日收市只有3.5個交易日。阿里由上周五（18日）收巿價255.6元下跌至228.2元，跌幅為27.4元或約10.7%，每手勁蝕2,740元；同期騰訊由580元下跌至556元，跌幅為24元或約4.14%，每手蝕2,400元；美團則由278.4元微升至279.2元，升幅為0.8元或約0.3%，每手微賺80元。以3隻股票上周五價格計算，各買一手共需111,400元，至今日收巿價則是106,340元，即3日半已蝕了5060元或約本金的4.5%，跌幅相當可觀。

今日上午11時許，媽咪麵再以「咁多位唔好意思，其實我有成個月冇開Post㗎啦」為題發文，指已前往台灣視察當地醫院，其間接受隔離，需數個星期後才回到香港，酒店又沒有電腦，「所以呢個月啲Post係唔知邊個開嘅」，自己將會努力尋找兇手，「大家放心，我一定會畀返個交代你哋㗎」，似乎是想為自己再次成為燈神開脫。不過網民們幾乎都不相信媽咪麵所言，「又嚟呢招？」、「咁都得」、「次次都咁」。

媽咪麵指示在3日半內應驗3分之2，有網民希望麵神可以收手：【點擊下圖閱讀網民哀號留言▼ ▼ ▼】

同場加映！（香港01製圖）

立即重溫！媽咪麵4480元熊證救市經過！【點擊下圖閱讀內容▼ ▼ ▼】

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