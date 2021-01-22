泰20歲新郎結婚日走佬 　15歲新娘超崩潰　負心男涉強姦被捕

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-01-22 12:08

影視作品常有描繪新娘或新郎臨陣逃跑的劇情，相關情節也許只是反映現實，近日泰國就發生「新郎哥走佬」事件。該名20歲新郎在婚禮當天，突來電告知女家他不來了，年僅15歲新娘當場哭成淚人。而為了舉辦婚禮，女家不但拿家中土地抵押，更向親友借錢應付開支，結果婚事告吹令舉家欠債。事件火速在社交網絡瘋傳，新娘父親氣得報警，控告新郎誘騙未成年少女，並要求男家承擔婚禮費用，當地警方迅速以強姦罪緝捕新郎歸案。

泰國20歲新郎在結婚日走佬，令15歲新娘崩潰爆哭，婚事告吹兼欠下一身債。（fb圖片）

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泰國泰國東北部阿叻府（Nakhon Ratchasima）呵叻府帕通堪縣剛於周日（17日）舉辦一場婚禮，婚禮主角都很年輕，新郎Theeraphat Khemsunthia現年20歲，新娘更只得15歲。2人約7個月前透過facebook結識，新娘因為家貧於中三已輟學，新郎亦很早沒有讀書，但終日無所事事，只愛鬧市。雙方因背景相近而很投緣，口甜舌滑的男方很快騙得少女上床，女方家人知道後，要求Khemsunthia迎娶女兒。

新娘的母親向當地傳媒透露，雙方家長商量好於本月17日舉辦婚禮，男家亦承諾給予6萬泰銖（約1.6萬港元）的現金及重約15克的金飾為聘禮。當一切準備就緒，新郎卻在婚禮當天致電通知不來了，因為他沒有那麼多錢，付不起聘禮，可憐的新娘晴天霹靂，即場崩潰痛哭，家人連忙抱緊安慰。

新娘家本身貧苦，一家5口全靠43歲父親乃頌賣野味賺取微薄的收入，每天僅賺得約300泰銖（約78港元），如今婚禮辦不成，男家走數，連累女家欠下巨債，新娘亦羞愧得不敢出門見人。幸好幾位債主都同情他們家的遭遇，同意無期限延還債務。

女兒被悔婚，父親始終氣難下，決定到警署報案，控告新郎誘騙未成年少女，因為女兒才剛滿15歲，並要求男家承擔婚禮費用，及對女兒因此事承受的精神損失提出索償。當地警方亦迅速緝捕新郎歸案，控告他強姦及性騷擾未成年少女，新郎在接受問話時承諾，當他有錢後便會迎娶女方，然而警方表示新郎犯下的是刑事罪行，已沒可能讓步。

（綜合）

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