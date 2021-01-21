撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-21 10:15

這幾天我的社交網路席捲起一股天竺鼠車車的風潮。不少朋友都說：「小孩才看鬼滅，大人就是要看天竺鼠車車！」然後我昨晚也去看了一下，啊，真是療癒。

仔細想想，大抵像我們這樣30代後的上班族，受到療癒的幾個點，不脱是：

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毛小孩之所以療癒人心，因為他們對人類無索求（硬要說的話討罐罐算一個索求）。比起了各種私利貪欲汲汲營營的人類，跟毛小孩在一起享受得是最純粹的愛。天竺鼠車車也是，它讓人聯想到我們或許已經失去的，那樣最純粹的愛與溫柔。應該滿多人跟我一樣，居住環境不適合養寵物，這時候這種可愛又療癒的片子，就成為能夠快速補充心靈溫柔的電力來源。《天竺鼠車車》的可愛之所以受歡迎，不只是因為這「可愛」討喜，更是因為我們內心都有對於無條件被愛的渴求，透過觀賞以毛小孩為形象的動畫，片刻也好，心裡那些被現實寒冷到的地方，稍稍地有些暖意了。

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最近天氣很冷，沒有寵物的我，只能抱著我的島根貓裹毛毯在床上滾，然後盡情地看天竺鼠車車。快出下一集啊！

可是，我還是覺得，「打開」天竺鼠車車讓人坐進去這件事，有點獵奇（抖）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：私櫥。女子旅的小編手札，原文：可愛就是王道：從看天竺鼠車車，獲得短暫的心靈暖暖包】