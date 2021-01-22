《天竺鼠車車》劇情簡單啱小朋友　治癒迷你動畫還要推介這2套！

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-22 12:00

編按：定格動畫《天竺鼠車車》近日在網絡大熱，不足3分鐘且沒對白的短片風靡大小朋友，成為新一代治癒影片。動畫看得太多對子女來說未必是好事，但如《天竺鼠車車》這樣的迷你動畫，閒時看一、兩集也確實可逗得小朋友歡喜，大家不妨早點在電話上bookmark下來吧！

適合大人小朋友一起看的3部迷你動畫推介：

+ 16 + 16 + 16

風靡全台的定格動畫泡麵番《天竺鼠車車》你看過沒？片長僅2分40秒吸引本來毫無興趣的人點進去，沒想到看一集就瘋狂重播、深陷其中，你也是因為這樣中了「鼠鼠毒」的嗎？小編整理3部療癒的泡麵番，讓你能夠放空腦袋，一直看看不停！

泡麵番是甚麼？

「泡麵番」就是迷你動畫劇集，又稱動畫短劇、動畫迷你劇、卡通迷你劇，一般不足15分鐘，有時可能不足一分鐘，會稱作「泡麵番」是因為其片長接近一份泡麵的準備時間而得名，許多網友認為泡麵番就是能放空、輕鬆看，不用管劇情合不合理，能夠一直看下去的作品。

1. 天竺鼠車車

被譽為2021冬番霸權的《PUI PUI天竺鼠車車》是用羊毛氈製作的定格動畫，是一個車體為天竺鼠的世界，人類會進入天竺鼠體內駕車，一集僅2分40秒的時間，全程沒有台詞與對白，全靠表情、動作表達劇情，目前官方共推出了5位主要的天竺鼠車車角色。

網友表示，「看了真的很療癒」、「居然會讓人一直想看下去」、「實在太可愛了 根本有毒，跟當年比卡超類似」，代理商木棉花也表示，《天竺鼠車車》是頻道最快破百萬觀看的正片，還沒上車的朋友快上車！

2. 香蕉喵 不可思議的夥伴們

《香蕉喵》的背景設定在某座星球上，誕生了一群不可思議的生物，牠的名字叫「香蕉喵」，擁有貓的上半身，下半身卻是香蕉，香蕉喵們在家裏沒人的時候，就會偷偷溜出來玩耍，可愛又奇特的造型網友表示「這批真的太純啦」。

由於《香蕉貓》是一部「不用帶腦看的」、「沒有邏輯可言」的動畫，讓網友直呼「不知道為甚麼我一直重刷…」、「好純好可愛」、「嗑藥番無誤」、「超ㄎㄧㄤ」。

3. 辣妹與恐龍

讓人理解不能的《辣妹與恐龍》故事背景是主角辣妹楓以及趁她喝醉時潛入到房間內的恐龍的同居生活故事，裏面各種你以為不正常的事，卻都像是日常一樣發生，這部作品還運用了很多不同的媒材去製作，像是布偶裝、真人、紙，一集不到15分鐘的時間，看完卻讓人「不知道自己看了甚麼」，但可愛的畫風也讓網友直呼「好療癒呀～」。

網友表示「恐龍可愛辣妹香 看了會上癮」、「也不是特別好笑，但就是讓人一直看下去」、「好看，就喜歡這種步調」、「雖然看不懂，不過滿療癒的」。

【相關圖輯】鬼滅之刃│動畫主角贏媽媽成日本小學生最崇拜的人 大人細路都啱睇

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀

療癒系毒品！2021冬番霸權《天竺鼠車車》 網朝聖：小孩子才看鬼滅

YouTuber老高暢談尼采吸百萬點閱！慘遭哲學系網友列9點打臉：低級錯誤

怎麼可以吃鼠鼠？秘魯天竺鼠節選美後再煮、被做成冰淇淋 三大冷知識看了發抖⋯

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】