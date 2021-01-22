山友每朝準時上山大嗌　馬鞍山街坊在家工作崩潰求放過：請收聲！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-22 19:30

香港人煙稠密，居住密度高，有時連鄰居的吵架聲都能聽得一清二楚。最近有網民發帖大吐苦水，指馬鞍山上每天都有山友準時叫喊，對在家工作的人造成困擾，家中小孩亦無法好好上課，直言「求求你放生馬鞍山人吧！」。

有馬鞍山街坊發文求山友不要再每天準時叫喊，直言「求求你放生馬鞍山人吧！」。（網上圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名女事主周三（20日）在facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」發帖，表示每天早上大約10時，都有山友在馬鞍山上叫喊，惟「小朋友在家上課，大人在家工作」，她忍受不住請求對方「收聲」，又指「您一定要每天都叫喊嗎？成個馬鞍山都收到您上咗山了，收聲吧！求求你放生馬鞍山人吧！」。

女事主指該名山友每天早上約10時都會在馬鞍山大叫，批評對方阻礙在家工作和上課的居民。（資料圖片）

不少網民看後紛紛笑言該名山友功力過人，「隔住個山都嘈到人，金毛獅王？」、「佢舒壓，妳增壓」，並建議事主在同樣時間上山恭候對方，「妳應直接上山好好問候佢」、「妳應該係嗌返過去」。不過，亦有網民認為事發於早上10時尚可接受，更慨嘆香港已無處宣洩壓抑，「人哋喺度抒發冤屈氣都唔得」、「而家在香港生活太大壓力啦！」。

另外有網民對事主的遭遇深表同情，並指自己亦面對相同困擾，「我樓下公園都有個大聲婆，好似打功夫咁呵呵嘻嘻咁叫」、「我後窗山上都有人朝朝4、5點就準時叫……（我）忍無可忍開窗對着山上大叫：小心入魔爆血管呀！自此之後叫細聲咗，但都係好煩！」。

（fb「香港行山遠足之友（吹水山谷）」）

同場加映：台男不解行山打卡竟成潮流 網民點破：無得旅行又要Po IG唯有咁

台男不解行山打卡竟成潮流 網民點破：無得旅行又要Po IG唯有咁

+ 10 + 10 + 10

位於大圍的柏傲莊近日開賣，優越的地理位置令它成為樓市熱話，但有網民就指「買大圍站，不如買沙田站」，引起網民熱議▼▼▼

【大圍站不如沙田站】（01熱話製圖）