港男生日陪老婆行名店　被迫贊助買$3.3萬手袋　自己獲$1000利市

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-25 20:56

生日一年一次，想開心慶祝也是正常事。有港男日前分享生日的「難忘」經歷，指當日放工後陪妻子逛名店，其間更被要求分擔3萬元名牌手袋的一半價錢作結婚周年禮物。作為壽星仔，他只能買外賣作晚餐，吃過蛋糕後僅獲太太給予1000元利市作禮物，頹爆慶祝及生日反要破費買禮物的經歷令他直言寧願「自己一個過」。

有港男於討論區發文訴苦，指生日正日竟要陪太太到名店購物，更被要求分擔3萬元名牌手袋費用。（《最愛女人購物狂》劇照）

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「我覺得自己好淒涼。」該名港男昨日（24日）於連登討論區以「自己生日要送萬幾蚊嘅物禮畀人」為題發文，指上周五（22日）是他的正日生日，原本也沒預期要大事慶祝，只想與太太「舒舒服服食餐好嘅」。不過當日放工後，港男被太太要求陪伴逛名店，補送結婚周年禮物，到達名店後，兩人才得知原想購買的耳環缺貨，太太遂改到另一名店購買1個價值3.3萬元的手袋，「買完叫我畀返一半錢佢」。

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港男指，當晚逛街後時間不早，「買埋外賣返到屋企成已經差唔多10點」。他形容，捱着餓、拿着外賣回家的過程感到「好淒涼」，指吃過晚飯及蛋糕後，太太給他1000元利市作為生日禮物，卻令他更加難過，「其實我只要求我嘅生日過得好簡單，唔使禮物，舒舒服服食餐好嘅就得，我真心覺得，生日自己一個過更加好」。

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他事後回想，認為生日正日感到難過出於3個原因，首先他指自己月入2萬多元，而太太卻有6萬多元月薪，直言自己不會購買貴價奢侈品，不滿對方購入後才要求他夾錢，「我覺得好肉赤，仲要買完先叫我夾！大佬，你問聲都好吖」。

他續指，平日送禮物給太太絕對不是問題，但生日正日被要求送大禮，則感到非常可笑，「生日叫我送份大禮畀人而自己冇，我就覺得好好笑。係有封1000嘅利市，但我真係唔想要，做咩啫而家？」。他稱生日只想「食好啲」，認為太太為了購物而冷落他，沒有同理心：「等你搞掂晒，咁夜我先有得食，將心比心，你接唔接受到先？」

樓主稱，陪太太購物過後已過晚飯時間，兩人只能買外賣回家。（《最愛女人購物狂》劇照）

帖文引來一眾男性網民討論，不少人認為樓主太太「唔識做」，「聽落真係幾慘，一千蚊利市好似阿媽畀個仔嘅生日禮物，生日主角並不是你咁」、「我諗樓主唔係話介意錢，而係生日都仲搞啲咁嘅嘢，覺得不被愛同重視啫」。

有網民更直指樓主夫婦的關係不平等，認為女方不尊重樓主，「唔關女強男弱、人工問題，主要係感覺你哋關係唔平等，係佢冇尊重你」、「愛一個人唔係應該要顧及對方感受咩？明知樓主唔想都要逼佢，仲要問都冇問，真係一段健康關係？」。

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