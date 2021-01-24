男友掛住搞網店懶得拍拖　女友呻單方面主動好辛苦　網民咁樣睇

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-01-24 22:00

愛情從來都要靠雙方經營，不過有女友最近於討論區撰文訴苦，大呻男友專業經營網店生意，甚少花時間與她拍拖，更不願外出，每次只有女方主動去對方家中見面，令樓主感到非常氣餒，向網民求救

樓主大呻男友除了經營網店生意，甚少一起拍拖，更不願外出。（《一半的一半》劇照）

該網民「妳說之後會找我」近日於連登討論區，以「如何鼓勵懶惰男友花啲時間心機拍拖」為題撰文，大呻男友不願意花心機經營感情，除了顧着經營網店生意，大部份時間亦不願外出拍拖，只有樓主每個月主動走上男方家中才見面數次，令她心灰意冷。

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網民紛紛留言表示同情，又指男方對感情不上心，其實很難維持，「聽到都覺得悶」、「如果講完佢態度係咁呢，代表佢都唔係好想遷就你，都唔太顧你感受」、「分手啦，睇唔出同佢一齊對你人生有咩正面影響」、「好慘，咁樣點解當初會一齊」。

部份網民反而指其實男方性格本來就以悶見稱，難以改變，「算吧啦樓主，係愛就忍佢一世」、「一開始佢都話自己悶，你妄想啲咩乜嘢可以令佢改變」、「有冇諗過其實係你2個性格唔夾」、「畀個期限自己，忍唔到就分手」。

（連登討論區）

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